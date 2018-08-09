2018-08-09T13:47:45+03:00
Общество

Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением

Мальчик сидел на заднем сиденье, а пьяный водитель на этой же машине слетел в кювет и перевернулся
Светлана СТРОКАН
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Днем восьмого августа по вине пьяного водителя погиб шестилетний мальчик. ДТП произошло на на восьмом километре дороги Шаранга – Астанчурга в Шарангском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении управление ГИБДД по региону.

38-летний водитель автомобиля ВАЗ 219410 был изрядно пьян и не справившись с управлением съехал в кювет. Автомобиль перевернулся. Находившийся на заднем сиденье ребенок получил смертельные ранения.

Напомним, седьмого августа в Кулебаках сбили 53-летнего велосипедиста. Водитель с 22-летним стажем задел мужчину, в результате от смертельных ранений пострадавший скончался. Авария произошла в 13:40 в селе Севаслейка, на улице Школьной, возле дома №44. В этот же день пострадал и велосипедист в Московском районе Нижнего Новгорода. ДТП произошло в 16.55 на улице Березовская, возле дома №4. 24-летний водитель автомобиля «Опель», имея стж управления пять лет, сбил 40-летнего велосипедиста, который выезжал из двора.

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