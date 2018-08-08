Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Нижегородской области

8 Авг. 16:38 2018-08-08T16:38:16+03:00

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Езда на велосипеде может быть опасной даже в том случае, если вы соблюдаете все правила дорожного движения. Так произошло и с 53-летним велосипедистом, который ехал по краю проезжей части в Кулебкском районе. Об произошедшем ДТП сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Аврия произошла во вторник, 7 августа, в 13:40 в селе Севаслейка, на улице Школьной, возле дома №44. 40-летний водитель, водительский стаж которого составляет 22 года, управлял автомобилем ГАЗ 309А1, и по каким-то причинам сбил велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. 53-летний мужчина погиб на месте.

Пострадал вчера и велосипедист и в Московском районе Нижнего Новгорода. ДТП произошло в 16.55 на улице Березовская, возле дома №4. 24-летний водитель автомобиля «Опель», имея стж управления пять лет, сбил 40-летнего велосипедиста, который выезжал из двора.

В результате у мужчины была сломана левая лучевая кость. Он был доставлен в больницу, а позже отпущен домой.