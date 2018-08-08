На Автозаводе из-за велопробега 9 августа перекроют Южный бульвар

8 Авг. 11:06 2018-08-08T11:06:45+03:00

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День Физкультурника отметят в Автозаводском районе. Автомобилистам придется потесниться — в честь праздника девятого августа перекроют некоторые улицы. Об этом стало известно из соответствующего постановления, опубликованного на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, движение транспорта будет перекрыто по Южному бульвару на участках от дома 1 до дома 15. Также проезд транспорта будет временно запрещен от дома 15 до дома 7 и от дома 7 до дома 1.

Объезд зоны проведения мероприятия будет организован по прилегающим улицам. Кроме того, парковка на участках ограничения движения будет запрещена.

Ограничения движения связаны с проведением велопробега в рамках празднования Дня физкультурника и продлятся с 9:00 до 17:00.

Напомним, 9 августа в Нижнем Новгороде будет праздноваться день физкультурника. В связи с этим в городе изменится движение нескольких автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом, будет временно сокращен путь следования автобусов муниципальных маршрутов №№40, 69, Т-40 до дома №1 по улице Героя Шнитникова. Изменения вступят в силу в девять часов утра. На свои прежние маршруты автобусы вернутся после 17:00.