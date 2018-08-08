9 августа в Нижнем Новгороде изменится движение автобусов №40,69 и Т-40

8 Авг. 10:33 2018-08-08T10:33:30+03:00

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9 августа в Нижнем Новгороде будет праздноваться день физкультурника. В связи с этим в городе изменится движение нескольких автобусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом, будет временно сокращен путь следования автобусов муниципальных маршрутов №№40, 69, Т-40 до дома №1 по улице Героя Шнитникова.

Изменения вступят в силу в девять часов утра. На свои прежние маршруты автобусы вернутся после 17:00.

Напомним, с 6 августа в Нижнем Новгороде изменилось расписание движения трамваев и троллейбусов в рабочие дни. Теперь в час пик транспорт будет ходить чаще. Сократить интервалы получилось за счет увеличения подвижного состава.

Так, в будни с 17.00 до 20.00 уменьшены интервалы движения на трамвайных маршрутах:№2 - до 6-7 минут, №3 - 17.00 до 4-5 минут, после 18.30 до 11-17 минут, №5 - до 9 минут, №№6 и 7 - до 6-7 минут, №21 - до 10-11 минут, №27 - до 14-15 минут. Интервалы движения троллейбусных маршрутов сокращены:№№9 и 17 - до 10 минут, №10 - до 7-8 минут, №13 - до 10 минут, №15 - до 7-9 минут, №25 - до 9-10 минут, №31 - до 10 минут, движение маршрута №3 продлено до 17.558, а интервалы сокращены до 12-13 минут.