2018-08-06T18:26:33+03:00
Общество

Нижегородские трамваи и троллейбусы с 6 августа ездят по новому расписанию

Об этом сообщает МП «Нижегородэлектротранс» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте»
Светлана СТРОКАН
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Расписание движения трамваев и троллейбусов в Нижнем Новгороде изменилось с 6 августа 2018 года. Об этом сообщает МП «Нижегородэлектротранс» в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Согласно информации, с 6 августа 2018 года изменится расписание движения трамвайных маршрутов №№ 2, 3, 5, 6, 7, 21 и 27, а также троллейбусных маршрутов №№ 9, 10, 13, 15, 17, 25 и 31.

Как сообщается, в рабочие дни интервалы их движения сократятся в вечерний час пик с 17:00 до 20:00. Изменения объясняются тем, что данные маршруты будут усилены подвижным составом.

Кроме того, со 2 августа в связи с многочисленными обращениями горожан, изменится расписание троллейбусных маршрутов №4 и №14.

В частности, время работы маршрута №4 в рабочие дни теперь установлено в промежутке с 5:15 до 22:34, а интервал движения на нем составит 8-10 минут, с 21:30 – 20 минут.

Работа троллейбусов маршрута №14 в рабочие дни также изменится: они будут ходить с 5:10 до 22:50. При этом интервал движения транспорта в час пик составит 4-5 минут, а в остальное время - 6 минут, с 20:30 – 10-20 минут.

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