Глеб Никитин: «Химическая промышленность региона - лидер роста»

6 Авг. 15:31 2018-08-06T15:31:49+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочей поездки в Уренский район посетил производственное объединение «Оргхим». В ходе посещения предприятия прошло обсуждение перспектив развития предприятия и химической отрасли региона в целом.

- Продукция завода поставляется на крупнейшие мировые заводы по производству автомобильных шин. Кроме этого, «Оргхим» выполняет важную социальную функцию – здесь работает более 350 человек, - сообщил глава региона. - Химическая отрасль региона показывает очень хорошие результаты. За первое полугодие именно в производстве химических веществ и химических продуктов был зафиксирован наибольший прирост объемов производства продукции по сравнению с прошлым годом. Уровень прироста – почти 40%.

Напомним, по данным АО «Российский экспортный центр», объем несырьевого неэнергетического экспорта Нижегородской области за последние два года вырос почти на треть. В 2015 году он составил 1,59 млрд. долл. США, в 2016 – 1,99 млрд. долл. США, в 2017 году – 2,99 млрд. долларов США.