Балахнинские прокуроры помогли девушке-инвалиду получить новую квартиру
Балахнинская городская прокуратура обязала местную администрацию выдать девушке инвалиду детства новую квартиру, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
По данным прокуратуры региона, в ходе проверки, проведенной Балахнинской городской прокуратурой, было установлено, что девушка, являющая инвалидом детства, и члены ее семьи зарегистрированы в доме, признанным непригодным для проживания.
С 2003 года жительница Балахны и ее дочь с инвалидностью стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. В 2017 году их дом был признан непригодным для проживания, однако администрация не спешила давать им новое жилье.
Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации района предоставить инвалиду детства и членам ее семьи вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. Исковые требования удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.