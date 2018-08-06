2018-08-06T14:04:46+03:00
Общество

Балахнинские прокуроры помогли девушке-инвалиду получить новую квартиру

Суд обязал администрацию Балахнинского района предоставить инвалиду детства благоустроенное жилье
Светлана СТРОКАН
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Балахнинская городская прокуратура обязала местную администрацию выдать девушке инвалиду детства новую квартиру, сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

По данным прокуратуры региона, в ходе проверки, проведенной Балахнинской городской прокуратурой, было установлено, что девушка, являющая инвалидом детства, и члены ее семьи зарегистрированы в доме, признанным непригодным для проживания.

С 2003 года жительница Балахны и ее дочь с инвалидностью стоят на учете в качестве нуждающихся в жилье. В 2017 году их дом был признан непригодным для проживания, однако администрация не спешила давать им новое жилье.

Прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации района предоставить инвалиду детства и членам ее семьи вне очереди по договору социального найма благоустроенное жилое помещение. Исковые требования удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.

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