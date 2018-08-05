Нижегородские предприятия легкой промышленности получат господдержку на 30 миллионов рублей

5 Авг. 12:38 2018-08-05T12:38:57+03:00

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В 2018 году предприятия легкой промышленности Нижегородской области получат государственную поддержку на 30 миллионов рублей. Конкурсная комиссия одобрила заявки по 12 проектам региона. Об этом сообщили в нижегордском минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, поддержка предоставляется в виде субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования и осуществляется за счет средств областного бюджета.

Например, среди одобренных заявок – проекты АО «Меридиан» и ООО «Адонис». Компании берут кредиты на реализацию новых проектов.

ООО «Адонис» сможет закупить сырье и материалы для выполнения обязательств по контракту с ПАО «НК «Роснефть» и по другим контрактам в рамках реализации проекта «Увеличение объемов производства спецодежды в корпоративном стиле». Кроме того, увеличится количество рабочих мест.

АО «Меридиан» собирается потратить деньги на новое оборудование, а также на покупку сырья и материалов для нового проекта производства форменной одежды. На предприятии также планируется увеличить количество рабочих мест.