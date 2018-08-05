2018-08-05T12:38:57+03:00
Общество

Нижегородские предприятия легкой промышленности получат господдержку на 30 миллионов рублей

Конкурсные заявки на получение господдержки одобрены по 12 проектам
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году предприятия легкой промышленности Нижегородской области получат государственную поддержку на 30 миллионов рублей. Конкурсная комиссия одобрила заявки по 12 проектам региона. Об этом сообщили в нижегордском минпроме.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, поддержка предоставляется в виде субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования и осуществляется за счет средств областного бюджета.

Например, среди одобренных заявок – проекты АО «Меридиан» и ООО «Адонис». Компании берут кредиты на реализацию новых проектов.

ООО «Адонис» сможет закупить сырье и материалы для выполнения обязательств по контракту с ПАО «НК «Роснефть» и по другим контрактам в рамках реализации проекта «Увеличение объемов производства спецодежды в корпоративном стиле». Кроме того, увеличится количество рабочих мест.

АО «Меридиан» собирается потратить деньги на новое оборудование, а также на покупку сырья и материалов для нового проекта производства форменной одежды. На предприятии также планируется увеличить количество рабочих мест.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину