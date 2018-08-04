В Нижегородской области пропала 66-летняя Ирина Свирид

4 Авг. 18:41 2018-08-04T18:45:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области пропала 66-летняя Ирина Степановна Свирид. Об этом сообщают родственники пропавшей женщины в социальных сетях.

- 4 июля 2018 года выехала на автобусе из Николо-Погоста в Городец, потом собиралась поехать домой в Балахну. Домой так и не вернулась, - рассказывают родственники. - Мы верим, что она жива. Максимальный репост. Пожалуйста, все кто видел её и обладает какой либо информацией , прошу сообщить по телефону 89300564709.

Напомним, в Нижегородской области третьи сутки продолжаются поиски 13-летней Марии Ложкаревой, которая 1 августа ушла кататься на велосипеде в деревне Горный в Кстовском районе. И с тех пор на связь она больше не выходила.

Сейчас в поисках девочки участвуют войска, полицейские и добровольцы. За достоверную информацию о местонахождении Маши Ложкаревой обещано вознаграждение в полмиллиона рублей.