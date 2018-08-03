В время хоккейных игр на Кубок губернатора придется объезжать проспект Гагарина

3 Авг. 16:18 2018-08-03T16:18:46+03:00

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В период Кубка губернатора по хоккею ограничат движение транспорта в Нижнем Новгороде. Изменения произойдут с 5 по 11 августа. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В дни игр с 12:00 до 22:00 участок от дома 27 и до дома 29Д на проспекте Гагарина придется объезжать по предложенному пути. Также на этом участке в это время будет запрещена парковка.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 5 августа будет временно прекращено движение транспорта по улице Лоскутова на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова с организацией объезда зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам. На этом участке также будет запрещена парковка.

Напомним, в 2018 году в турнире принимают участие шесть команд: нижегородский ХК "Торпедо", три динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги, "Автомобилист" (Екатеринбург), "Спартак" (Москва).