2018-08-01T18:23:47+03:00
Общество

Общественный транспорт вернули на площадь Минина и Пожарского

Единственным исключением стали троллейбусы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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С 1 августа на площади Минина и Пожарского возобновилось движение общественного транспорта, ограниченное на время мундиаля. Правда, движение троллейбусов пока не возобновили.

- Троллейбусную сеть продолжают который день монтировать, - сообщил в социальной сети Александр Орлов. – В данный момент наблюдал несколько ремонтных машин, надеюсь, доделывающих данный процесс. Учитывая, что в целом почти все сделано, есть надежда.

Напомним, изменения в работе общественного транспорта вступили в силу еще 10 мая 2018 года в связи с началом подготовки к чемпионату мира по футболу. В связи с этим целый ряд автобусов изменил маршрут, а путь следования троллейбусов № 9, 13, 17, 31 будет сокращен до площади Свободы. Сама площадь Минина и Пожарского на три месяца превратилась в зону проведения фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу.

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