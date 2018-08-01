В Дальнеконстантиновском районе при столкновении с иномаркой погиб 63-летний водитель «Оки»

1 Авг. 13:21 2018-08-01T13:21:42+03:00

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В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области столкнулись отечественная легковушка и иномарка. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла 31 июля 2018 года в 10 часов утра на втором километре автодороги Кужутки – Мирша – Наченье. 63-летний мужчина за рулем автомобиля марки ВАЗ 11113 («Ока») не справился с управлением и въехал в «Датсун».

Водитель отечественного автомобиля погиб на месте происшествия. Женщина, которая была за рулем иномарки, попала в больницу с переломами и сотрясением мозга.

Напомним, в тот же день в 13:00 на улице Родионова около торгового центра «Фантастика» произошла массовая авария. Водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и въехал в «Тойоту», а затем в «Хендай». По словам очевидцев аварии, удар был настолько сильный, что у «Газели» отлетела дверь, через которую пассажиры попадают в салон. В результате пострадали четыре человека: их всех госпитализировали с места ДТП.