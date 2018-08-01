2018-08-01T13:50:37+03:00
Происшествия

Четыре человека попали в больницу после жуткого ДТП у ТЦ «Фантастика»

Они все получили тяжелые травмы
Юлия ИСАЕВА
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фото: соцсетифото: соцсети
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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода столкнулись две иномарки и «Газель». Пострадали несколько человек. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло вчера, 31 июля 2018 года, в 13:00 на улице Родионова около торгового центра «Фантастика». Водитель «Газели» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и въехал в «Тойоту», а затем в «Хендай».

фото: соцсети

фото: соцсети

По словам очевидцев аварии, удар был настолько сильный, что у «Газели» отлетела дверь, через которую пассажиры попадают в салон.

В результате пострадали четыре человека: водитель и пассажир «Газели», а также водитель и пассажир «Тойоты».

Их всех госпитализировали с места происшествия с тяжелыми травмами. Сейчас они находятся в больнице имени Семашко.

фото: соцсети

фото: соцсети

Ранее сообщалось, что 27 июля в Ветлужском районе произошло жуткое ДТП с лесовозом. Водитель автомобиля марки «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в КамАЗ. В результате погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979 года рождения. Это были водитель и пассажир легковушки.

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