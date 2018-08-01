2018-08-01T12:11:18+03:00
Политика

Глеб Никитин и Игорь Носов вошли в обновлённый президентский резерв управленческих кадров

Юлия ИСАЕВА
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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и исполняющий обязанности заместителя главы региона Игорь Носов вошли в обновлённый резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте главы государства.

Всего в обновлённый состав президентского резерва вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.

Напомним, что в апреле 2018 года Глеб Никитин принял участие во встрече президента России Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов Федерации. Президент тогда особо выделил роль кадровой политики для развития регионов. Регион уже работает над реализацией поставленной задачи – по инициативе главы Нижегородской области создана программа «Команда правительства», которая представляет собой открытый конкурентный способ отбора управленческих кадров, поставленный на «цифровые рельсы».

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