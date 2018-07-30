ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с ФК «Тамбов» в матче ФНЛ

30 Июль 09:26 2018-07-30T09:26:25+03:00

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Вчера, 29 июля 2018 года в 19:00, состоялся матч футбольной национальной лиги. На поле встретились команды Нижнего Новгорода и Тамбова.

Игра проходила на стадионе «Спартак» в Тамбове. На 90-й минуте футболисты так и не открыли счёт. Игроки ушли с поля со счетом 0:0.

Ранее,22 июля 2018 года, на стадионе «Нижний Новгород» в рамках футбольной национальной лиги встретились команды «НН» и «Тюмень». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу нижегородского клуба. Всего на игру пришли посмотреть порядка 18 тысяч зрителей.Уже на 7-й минуте ФК «Нижний Новгород» открыл счет. Гол забил Радик Хайруллов. Второй гол был на 67-й минуте. Его забил Артем Делькин.

Напомним, в первых двух турах ФНЛ «Тамбов» одержал победы в Питере над «Зенитом-2» со счетом 2:1 (Чернышов, Аппаев) и в Калининграде над «Балтикой» – 2:1 (Себаи – 2).