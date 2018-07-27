2018-07-27T14:27:16+03:00
Спорт

«Торпедо» проведет благотворительный матч с московским «Динамо» 28 июля

Собранные средства пойдут на реабилитацию юной спортсменки Вари Буньковой
Анастасия НАЗАРОВА
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Благотворительный хоккейный матч с участием нижегородского «Торпедо» и московского «Динамо» пройдет в КРК «Нагорный» 28 июля в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Команды выйдут на лед, чтобы поддержать юную хоккеистку Варвару Бунькову. Варвара – нижегородка, воспитанница женской хоккейной команды СКИФ, чемпионка России среди юниоров. В результате спортивной травмы Варя нуждалась в операции на коленном суставе. Сложнейшая операция, проведенная финскими врачами в 2018 году, оказалась успешной. У девочки появился шанс продолжить спортивную карьеру.

Впереди юную спортсменку ждет сложный и продолжительный период реабилитации. Под наблюдением врачей она будет пробовать выходить на лед, чтобы в будущем вновь начать играть в хоккей.

Стоимость билетов на матч – 300 рублей. Они доступны в кассах КРК «Нагорный» и Дворца спорта имени Виктора Коноваленко, а также онлайн tickets.hctorpedo.ru.

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