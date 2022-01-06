«Родина в прямом смысле слова»: Ирина Пегова поделилась с подписчиками эмоциями от новогодних каникул в Выксе

Ирина Пегова позирует рядом с красноречивой надписью "Свыкся" на фасаде закрытого кинотеатра "Родина". Фото: @pegovairina

Актриса Ирина Пегова проводит Новогодние праздники в родном городе Выкса в Нижегородской области. Об этом рассказала сама артистка на своей странице в Instagram.

Сначала Пегова опубликовала кроткое видео о том, как она проводит время накатке выксунского спорткомплекса «Металлург». Эффектное катание Пеговой вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. За сутки запись набрала порядка 45 тысяч лайков.

- «Ледниковый период» оставил свой красивый след, вы такая молодец, - припомнила недавний опыт в телешоу подписчица @muragimova

- Молодчина! Талантливый человек во всем талантлив! – считает @elenasepilova249

- Мечтаю так кататься! Тренировки многому вас научили! Самодостаточная и талантливая Ирина! Призналась в комментариях @ga.lina1613

- Почему я в вас такой влюблённый? Обожаю, - напомнила сцену из кинофильма «Свадьба в Малиновке» подписчица @filinskaya.anastasiya и оставила множество смеющихся смайликов.

Актриса продолжила делиться с подписчиками подробностями своей прогулки по родному городу. Следующим пунктом оказался ныне закрытый кинотеатр «Родина» на улице Ленина. На ступенях заброшенного здания Ирина сделала несколько фото, которыми привлекла внимание поклонников к проблеме закрытия некогда популярных у горожан культурных площадок.

Кинотеатр "Родина" вид изнутри. Фото: Фото: @pegovairina

- «Родина» в прямом смысле слова! Кинотеатр «Родина» давно не действующий, фотографии внутри 2013 года, но сколько здесь было хорошего, сколько детских впечатлений и подростковых воспоминаний! Именно там я училась играть на бильярде! Коротко в этом здании базировалась наша «Студия 27», где мы репетировали, танцевали и даже выступали и на сцене внутри, и на сцене на площади перед «Родиной» на днях города и Металлурга! В «Родине» всегда кипела жизнь, а сейчас… - написала Ирина.

В ответ подписчики подчеркнули, что такое происходило во многих небольших населенных пунктах страны, поддержали актрису комплиментами и поздравили с Новым годом и приближающимся Рождеством.