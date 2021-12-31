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Происшествия31 декабря 2021 12:38

Первый автомобиль провалился под лёд в Нижегородской области за прошедший декабрь-2021

Его водитель, к счастью, остался цел и невредим
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Первый автомобиль провалился под лёд в Нижегородской области

Первый автомобиль провалился под лёд в Нижегородской области

Первый случай провала автомобиля под лёд зафиксировали в Воротынском районе Нижегородской области под конец уходящего года, 28 декабря. Инцидент, который, к счастью, закончился хорошо, случился в светлое время суток. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Итак, по данным ведомства, рыбак на личном автомобиле выехал на лёд реки Волги, территориально в районе 300 метров вниз по течению от паромной переправы села Михайловское и в 50 метрах от берега.

Инцидент произошёл в светлое время суток.

Инцидент произошёл в светлое время суток.

– Сам мужчина не пострадал, в медицинской помощи не нуждался, на лёд выбрался самостоятельно, – пояснили в МЧС. – Пожарно-спасательные подразделения для проведения аварийно-спасательных работ не привлекались.

В ведомстве особенно подчеркнули, что в месте, где произошло ЧП, стоял знак, запрещающий въезд на лёд. Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области призывают учитывать толщину льда, погодные условия и соблюдать правила безопасности.

– Берегите свою жизнь! Будьте благоразумны! – обратились они к населению.

В том числе МЧС предоставило фотографии с места события.

Водитель, к счастью, остался цел и невредим.

Водитель, к счастью, остался цел и невредим.

ЧППроисшествия: ЧП