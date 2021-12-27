Морозы до -20 градусов ударят в Нижнем Новгороде под Новый год. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Двадцатиградусные морозы ударят в Нижнем Новгороде накануне Нового 2022 года. Причиной тому станет полярный циклон, холодные воздушные массы которого уже начали врываться на территорию Центральной России.

Понижение температуры нижегородцы ощутили уже в первый день рабочей недели: минувшей ночью столбики термометров опустились до -15 градусов. Днем, однако, потеплеет до -9, пойдет снег. Ветер западный 11 метров в секунду.

В ночь на вторник похолодает до -18 градусов, днем выглянет солнце и прогреет воздух до -13. Сильный неприятный ветер до 9 метров в секунду по-прежнему будет доставлять нижегородцам неудобства во время прогулки.

В ночь на среду, 29 декабря, ударят морозы -20 градусов, однако долго они не задержатся и начнут ослабевать уже днем. Выглянет солнце, а воздух прогреется до -12 градусов. Ветер стихнет до 6 метров в секунду.

В четверг, 30 декабря, ожидается вполне комфортная температура – -9 градусов в дневные часы. На солнце в этот день рассчитывать не стоит, а вот снегопад весьма вероятен. Ветер по-прежрему 6 метров в секунду.

В пятницу, 31 декабря потеплеет до -5 градусов, будет пасмурная снежная погода. Примерно такая погода ожидается и в новогоднюю ночь.