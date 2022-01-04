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Общество4 января 2022 15:10

Фоторепортаж: Как прошла «Рождественская фиеста» в Нижнем Новгороде 4 января

Рождественская фиеста воздушных шаров прошла в Нижнем Новгороде 4 января
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Полёты совершались только на двух аэростатах, другие два использовались в качестве фотозоны.

Полёты совершались только на двух аэростатах, другие два использовались в качестве фотозоны.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Рождественская фиеста воздушных шаров прошла в Нижнем Новгороде 4 января – в небе над городом с 14:00 до 17:30 красовались сразу четыре аэростата. Мероприятие состоялось на Стрелке рядом со стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу, со стороны собора Александра Невского.

Люди, в основном, приходили сделать фото и просто посмотреть.

Люди, в основном, приходили сделать фото и просто посмотреть.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Полеты на воздушном шаре уже давно стали доброй традицией для Нижнего Новгорода, а фиесты и вовсе считаются настоящим украшением и зрелищем для всех массовых мероприятий в городе.

- На улице дико холодно, особенно у воды, а ещё повсюду изморось и туман стоит, но, несмотря на это, народа очень много, - передает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» с места событий. - И все шли и шли, меньше людей не становилось, многие были с детьми.

Мероприятие состоялось на Стрелке.

Мероприятие состоялось на Стрелке.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как оказалось, дорога до аэростатов для многих тоже стала испытанием, так как округа полностью занесена снегом и всё время приходится пробираться через сугробы.

- К каждому аэростату стояла очередь, но желающих полетать на воздушном шаре было немного, большее количество людей пришли посмотреть и пофотографироваться, - добавляет корреспондент «Комсомолки».

Подъем осуществлялся на высоту от 30 до 50 метров.

Подъем осуществлялся на высоту от 30 до 50 метров.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

К слову, полёты совершались только на двух аэростатах, причем организаторам пришлось ограничиться привязными подъёмами, так как ветер дул в сторону аэропорта. Ещё два воздушных шара были установлены в качестве фотозоны. Фотографироваться разрешалось как у корзины, так и в ней, а главное делать это можно было абсолютно бесплатно.

Полеты на воздушном шаре уже давно стали доброй традицией для Нижнего Новгорода.

Полеты на воздушном шаре уже давно стали доброй традицией для Нижнего Новгорода.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Привязные подъёмы для взрослого стоили 1 тысяча рублей, а для детей до 14 лет – 700 рублей. Подъем осуществлялся на высоту от 30 до 50 метров, продолжительность полёта занимала около пяти минут.

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