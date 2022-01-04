Фоторепортаж: Как прошла «Рождественская фиеста» в Нижнем Новгороде 4 января

Полёты совершались только на двух аэростатах, другие два использовались в качестве фотозоны. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Рождественская фиеста воздушных шаров прошла в Нижнем Новгороде 4 января – в небе над городом с 14:00 до 17:30 красовались сразу четыре аэростата. Мероприятие состоялось на Стрелке рядом со стадионом, построенным к Чемпионату мира по футболу, со стороны собора Александра Невского.

Люди, в основном, приходили сделать фото и просто посмотреть. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Полеты на воздушном шаре уже давно стали доброй традицией для Нижнего Новгорода, а фиесты и вовсе считаются настоящим украшением и зрелищем для всех массовых мероприятий в городе.

- На улице дико холодно, особенно у воды, а ещё повсюду изморось и туман стоит, но, несмотря на это, народа очень много, - передает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» с места событий. - И все шли и шли, меньше людей не становилось, многие были с детьми.

Мероприятие состоялось на Стрелке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как оказалось, дорога до аэростатов для многих тоже стала испытанием, так как округа полностью занесена снегом и всё время приходится пробираться через сугробы.

- К каждому аэростату стояла очередь, но желающих полетать на воздушном шаре было немного, большее количество людей пришли посмотреть и пофотографироваться, - добавляет корреспондент «Комсомолки».

Подъем осуществлялся на высоту от 30 до 50 метров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

К слову, полёты совершались только на двух аэростатах, причем организаторам пришлось ограничиться привязными подъёмами, так как ветер дул в сторону аэропорта. Ещё два воздушных шара были установлены в качестве фотозоны. Фотографироваться разрешалось как у корзины, так и в ней, а главное делать это можно было абсолютно бесплатно.

Полеты на воздушном шаре уже давно стали доброй традицией для Нижнего Новгорода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Привязные подъёмы для взрослого стоили 1 тысяча рублей, а для детей до 14 лет – 700 рублей. Подъем осуществлялся на высоту от 30 до 50 метров, продолжительность полёта занимала около пяти минут.

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