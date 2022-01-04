Снежные копии известных зданий Автозаводского района появились в Нижнем Новгороде

Каждое снежное мини-здание очень похоже на оригинал.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Ледяные и снежные скульптуры, изображающие eменьшенные копии памятников истории и культуры Автозаводского района, появились в Нижнем Новгороде. Необычные арт-объекты слепили в Автозаводском парке культуры и отдыха, они расположились на аллее, ведущей от центрального фонтана к сухому озеру.
Ледовая карта района.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В начале аллеи можно увидеть ледовую карту района, а затем ознакомиться со снежными копиями автозаводского универмага, дворца спорта имени Коноваленко, дворца бракосочетания и главной проходной Горьковского автозавода.
Дворец бракосочетания.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
– Каждое здание примерно в человеческий рост и очень похоже на оригинал, – передает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» с места событий. – Около каждой копии есть табличка с краткой справкой.
Рядом со снежными копиями есть таблички с информацией.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Посетители парка с удовольствием рассматривают снежные достопримечательности и фотографируются рядом с ними.
Дворец спорта "Торпедо".
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Как сообщили в администрации Автозаводского района, снежные постройки для фестиваля «Зимняя фантазия» создавали семьи, творческие коллективы дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений культуры и спорта, а также представители общественных объединений.
Главная проходная ГАЗа.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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