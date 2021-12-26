Дорожники спасли иранских дальнобойщиков, замерзавших на трассе в Нижегородской области

Федеральные дорожники выручили иранских дальнобойщиков на трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области Фото:пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

Федеральные дорожники выручили иранских дальнобойщиков, которые застряли на трассе на трассе Р-177 «Поветлужье» в Нижегородской области в 25-градусный мороз. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

Так, вечером в четверг, 23 декабря, в дорожный Ситуационный центр поступил сигнал о том, что на федеральной автодороге возле города Семенов Нижегородской области остановились грузовые автомобили Мерседес и Скания с иранскими номерами. Причиной остановки стала поломка автомобилей.

Температура воздуха на тот момент составляла - 25 градусов. Дорожные рабочие незамедлительно выехали на место происшествия, чтобы оказать всю необходимую помощь. Ситуацию значительно усложняло то, что дальнобойщики не говорили по-русски. Спустя время дорожникам удалось понять и установить, что у автомобилей Мерседес и Скания замерзло топливо и разрядились аккумуляторы.

Место остановки оградили, а аккумуляторы доставили на базу для подзарядки. Водители в это время оставались в машине, где был автономный обогреватель с достаточным количеством топлива.

Уже утром автомобили осмотрел механик подрядной организации «Новые технологии». Бак с топливом отогрели тепловой пушкой, заменили антифриз в системе охлаждения. Двигатели автомобилей удалось запустить, и водители продолжили свой путь. Они поблагодарили дорожников за спасение в такой сложной ситуации.

Напомним, что в Якутии колонна из 12 грузовиков увязла в снегу. Дальнобойщики едва не замерзли в остывающих машинах. На помощь им вылетел вертолет с десантниками на борту, сообщили в региональной службе спасения.

Большегрузы застряли в снегу примерно в 30 километрах от села Сегян-Кюель. Утром 25 декабря колонна была обнаружена с воздуха. К тому времени машины, кроме одной, уже замерзли из-за отсутствия топлива, а 11 дальнобойщиков укрылись в фуре, где была оборудованная печь.