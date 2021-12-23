«Я горжусь человеком, которым ты стал»: Наталья Водянова трогательно поздравила сына с 20-летием

Наталья Водянова с сыном Лукасом Портманом. Фото из инстаграма Натальи Водяновой.

Супермодель Наталья Водянова трогательно поздравила старшего сына с Днем рождения. Лукас Портман отмечает 20-летие 22 декабря, и сегодня Наталья посвятила ему пост в Instagram. Она призналась, что очень скучает по сыну – ведь с тех пор, как он стал студентом Брауновского университета и переехал в США, видеться они стали реже.

- Я так горжусь молодым человеком, которым ты стал! Ты лучший сын, пасынок, брат, друг и один из самых невероятных людей, которых я знаю. Но я не настаиваю (смайл – прим.). Ты так стремишься учиться, расширять и совершенствовать свои способности, ставя во главу угла себя и свою семью. Для этого требуется много сил и уверенности. Ты справишься с этим, малыш, - написала супермодель.

Вместе с поздравлением Наталья выложила несколько теплых фотографий, напоминающих о времени, проведенном в семейном кругу.

Сам Лукас написал у себя на страничке, что этот год стал одним из самых важных в его жизни.

- Я основал Fashion Baby XYZ (бренд обуви – прим.), переехал через весь мир в Брауновский университет, оставив свою семью… Это было ошеломляюще и захватывающе одновременно. Я также решил взять паузу и временно ничего не писать в соцсетях, чтобы расставить приоритеты и вернуться в состояние равновесия, - написал Лукас Портман.

Лукас Портман родился в 2001 году в Лондоне. Его отец – британский аристократ Джастин Портман, за которым Наталья Водянова была замужем с 2001 по 2011 годы. В 17 лет Лукас впервые пробует себя в роли модели на неделе Парижской мужской моды, а через пару лет создает собственный бренд кроссовок Fashion Baby XYZ. Четыре месяца назад Лукас покинул родной дом, став студентом Брауновского университета.