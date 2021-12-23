«Очень мужской поступок»: Нижегородец закопал машину матери-одиночки, занявшую почищенное место во дворе

Нижегородец закопал машину матери-одиночки, занявшую почищенное место во дворе. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры".

Дворовыми войнами за место для машины в Нижнем Новгороде уже никого не удивишь – места мало, машин много. Аномальные снегопады, нагрянувшие в регион, только подвинули уголька в ожесточенные схватки. В результате, вечером 22 декабря в городе произошел уже совсем курьезный случай.

Нижегородская мать-одиночка, подъехав к дому, поставила машину на почищенное во дворе место. Как оказалось, его предварительно почистил для себя сосед. Спускать такую обиду мужчина не стал и решил… попросту закопать ее машину в снег. За всем этим мамочка наблюдала из окна.

- Это, конечно, очень мужской поступок – закапывать машину одинокой девушки с ребенком, которой даже некому помочь, - рассуждает женщина, глядя, как сосед закапывает ее машину. - Это в наши дни очень по-мужски.

Не меньше возмущается и маленькая дочка нижегородки, тоже оказавшаяся рядом с матерью. Она признается, что «врезала бы» обидчику.

На удивление, все симпатии нижегородцев оказались на стороне мужчины. Все пользователи, посмотревшие видео в группе "Нижний Новгород. Без цензуры", поддержали его.

- Правильно сделал, вот они умные, раз и на чистое место. Выйди погулять с ребёнком да и снежок покидайте - ничего страшного, - отметил Михаил Родин. - Бабушки в ЖЭКе работают дворниками, с 5 утра снег убирают и ничего, не ломаются, а она слабая девушка, сил у неё нету снежок покидать.

- Надо немного головой думать, а для тебя ли это чистили? С ребенком? Может, хватит детьми перекрываться?! Машина-то тоже ребенка?! Лопату в руки и займись коркой!!! Почему кто-то должен кому-то копать? – возмутилась Наталья Петренко-Алексеева.