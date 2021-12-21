Новый год 2021-2022 в ресторанах Нижнего Новгорода: цены, программы, акции. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нижегородские власти наконец-то определились, как будут работать кафе и рестораны в предстоящие праздники, в том числе и в новогоднюю ночь. Согласно изменениям в указ о режиме повышенной готовности от 17 декабря, устраивать банкеты в новогоднюю ночь смогут те заведения, которые работают по QR-кодам. Те же, кто отказался от этой системы, с 22:00 до 06:00 смогут работать только на вынос. Из этого следует, что посетить новогодний банкет в ресторане смогут только те нижегородцы, у которых есть QR-код, свидетельствующий о пройденной вакцинации от коронавируса. Рассказываем, какие программы предлагают на Новый год 2021-2022 в самых популярных ресторанах Нижнего Новгорода.

Ресторация «Пяткинъ» (Рождественская, 25)

Стоимость: 5000 рублей

Ресторан приглашает любителей русской кухни провести самую волшебную ночь в году. Развлекать публику будет актер и ведущий Сергей Садовников. Гостям обещают богатый стол, выступления артистов и, конечно, Деда Мороза.

- «Пяткинъ» - место без пафоса, но со своим уникальных характером и настроением. В любом из трех залов можно разместиться как вдвоем, сидя в больших удобных креслах, рассматривая из окна виды Рождественской улицы, так и большой шумной компанией, - говорится в описании на сайте заведения.

Ресторан «Али-Баба» (Белинского, 61)

Стоимость: 3900 рублей

Что может быть приятнее окунуться в восточную сказку, когда за окном метель, сугробы и зимняя стужа? Ресторан восточной кухни «Али-Баба» приглашает гостей вместе встретить новый 2022 год.

«Али-баба» собрал лучшее, что есть в восточной кухне – армянской, азербайджанской, грузинской, узбекской. Здесь в тандыре пекут лепешки, на мангале готовят шашлык, а по соседству в большом казане варится плов - все это происходят прямо на глазах у гостей – для этого в «Али-бабе» существует отдельная зона.

В новогоднюю ночь гостям обещают щедрый стол, зажигательную шоу-программу и танцы до самого утра.

Ресторанный комплекс «Соляная Биржа» (Сибирская, 3)

Стоимость: 6000 рублей

Праздничная программа 31 декабря начнется в 22:00 и продлится до 3 часов ночи. Организаторы вечеринки обещают зажигательного ведущего, фееричное шоу, конкурсы и сюрпризы. Алкоголь можно принести с собой.

- Волшебство, веселье, эмоции, танцы, разнообразие вкусов - и это лишь малая часть из того, что мы можем вам предложить, - говорится в соцсетях заведения.

«Соляная Биржа» по праву считается одной из лучших банкетных площадок в Нижнем Новгороде. Пять просторных залов, большой опыт проведения различных мероприятий и меню, состоящее из популярных блюд кухонь со всего мира, делают это место особенно популярным среди гостей.

Ресторан «Берёзовая роща» (д. Ольгино, 1а)

Стоимость:

Ресторан располагает девятью залами общей вместимостью 700 человек. Здесь можно отведать блюда восточной, европейской и русской кухни. Если хочется провести новогоднюю ночь весело, сотрудники заведения вам это устроят.

- У нас неизменно зажигательная новогодняя программа, веселый харизматичный Дед Мороз, разнообразное меню, музыка и многое другое! Вам останется только решить, в каком наряде вы встретите 2022 год, - говорится на сайте ресторана.

Корчма «Весёлая кума» (Костина, 3)

Стоимость: 3900 рублей

Ресторан украинской кухни приглашает нижегородцев города отметить новогоднюю ночь в корчме, сбор гостей в 22:00 31 декабря. Участников мероприятия ждет яркая шоу-программа и поздравление от Деда Мороза, весёлые конкурсы, призы и подарки, щедрый стол и зажигательные музыкальные сеты от диджея.

Кафе «Дали» (Мещерский бульвар, 7к3)

Стоимость: 3600 рублей

В самую волшебную ночь в году посетителей «Дали» ждет новогодний экшен в кафе «Дали» с ведущей Ириной Салтыковой. Отличный звук, бомбическая музыка и уютная атмосфера. В заведении представлены угощения на любой вкус: здесь вы можете насладиться блюдами русской, американской, европейской, восточной, итальянской, паназиатской и японской кухонь.

- Наши повара знают, как правильно сохранить истинный вкус главных составляющих в блюде — овощных или мясных, лишь аккуратно дополняя его вкусом специй, - гласит сайт заведения.

Чайхана «Тюбетейка» (Рождественская, 45)

Стоимость: 3900 рублей

Еще одно заведение с восточной кухней в Нижнем Новгороде подготовило для гостей новогоднюю программу. Всем, кто будет здесь отмечать праздник, гарантированы незабываемые эмоции на весь год, - по крайне мере, так гласит афиша. В «Тюбетейке» обещают богатый стол от чайханщика, завораживающую шоу-программу, поющего ведущего и многое другое. Здесь можно отведать настоящий узбекский плов, долму, нежнейшие телячьи щёчки, чарвак, манты с бараниной и многое другое.