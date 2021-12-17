«Требовал 100 тысяч с администрации за снежные завалы на дорогах»: Инспектора ДПС в Нижнем Новгороде подозревают во взяточничестве. Фото: Иван Макеев

В Нижнем Новгороде по результатам проведенных оперативно-розыскных действий 16 декабря задержали старшего инспектора ДПС, подозреваемого во взяточничестве. Его задержали прямо при получении взятки в размере 100 тысяч рублей.

- По версии следствия, 13 декабря сотрудник полиции обнаружил снежные навалы возле домов № 101, 111 и 119 по улице Сахарова, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Такие же навалы он обнаружил и возле остановки общественного транспорта. В тот же день он сообщил о выявленных нарушениях начальнику одного из отделов управления благоустройства администрации Приокского района.

Сотрудник ДПС пригрозил, что привлечет администрацию к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Правда, в обмен на 100 тысяч рублей он готов отказаться от своих требований.

Встречу мужчина назначил прямо возле здания областного ГИБДД. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Встречу он назначил прямо возле здания областного ГИБДД, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – 16 декабре при передаче денежных средств его задержали. В ходе осмотра у него в кармане куртки были обнаружены 100 тысяч рублей. Сейчас мужчина задержан и решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Стоит отметить, что задержанный сотрудник ДПС служит в органах с 2010 года. На занимаемой должности числится с 17 сентября 2021 года.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ситуацию уже прокомментировали и в региональном Главке. Там сообщили, что в случае если вина инспектора подтвердится, он будет уволен из органов.

- При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

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