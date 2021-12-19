Двух человек спасли из горящей квартиры на третьем этаже в Кстове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух взрослых спасли из горящей квартиры в городе Кстове Нижегородской области сегодня вечером, 19 декабря. Квартира, где начался пожар, находилась на третьем этаже жилого пятиэтажного дома по улице Зелёной. Погибших или пострадавших при инциденте, к счастью, нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 18:40.

– Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1 "Бис". На месте выяснилось, что горело имущество в квартире на третьем этаже. Ликвидировать пожар на площади десять квадратных метров удалось в 18:54, – рассказали представители МЧС.

Они также добавили, что спасать пришлось двух человек. Эвакуированы были 50 человек, среди которых 15 детей.