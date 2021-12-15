Нижегородцам рассказали, как выбрать алкоголь и икру к Новому году

Следует обращать внимание на внешний вид бутылки и ее содержимого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меньше месяца осталось до празднования Нового 2022 года. Нижегородцы уже задумываются о том, что будет у них на праздничном столе, а магазины и супермаркеты организовывают скидки и акции на покупку соответствующей продукции. Рассказываем, как выбрать алкоголь, икру и другие продукты, чтобы провести праздники без отравления и звонков в скорую помощь.

Игристые вина и водка

Лучше всего брать водку, при изготовлении которой использовался спирт «Альфа». Этот спирт при анализе дает самые лучшие показатели, потому что изготавливается из пшеницы без примесей картофеля. Картофель включает пектин, который перерабатывается в метанол. Сейчас спирт «Альфа» использует абсолютное большинство производителей водки, но на прилавках встречается и «Люкс».

Что же касается игристых вин, то продукция не должна содержать взвеси – мелких частиц или капель другой жидкости. Важным показателем качества винного напитка является кислотность. Ее определяют в лаборатории Роспотребназора. Параллельно в другой лаборатории водку проверяют на содержание метанола. Пока ни одна из исследованных проб не дала плохих результатов.

- При выборе алкогольной продукции в магазинах прежде всего следует обратить внимание на саму бутылку. Она должна быть чистой, без сколов. Пробка должна плотно прилегать к горлышку, этикетка наносится промышленным способом, ровно. Буквы легко читаемы и четкие. Обязательно обращайте внимание на дату изготовления алкогольной продукции, - рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро.

Следует помнить, что установлена минимальная цена на алкогольную продукцию. На водку до 40 градусов крепости она составляет 243 рубля за 0,5 литра, для коньяков минимальная цена 446 рублей за 0,5 литра. На игристые вина и шампанское минимальная цена составляет 169 рублей за 0,75 литра готового продукта. Если цена алкогольного напитка ниже указанной, есть вероятность, что он некачественный.

Икра к новогоднему столу

Собеседница «КП-Нижний Новгород» обратила внимание, что приобретать икру на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли категорически запрещено. Предпочтение желательно отдавать упакованной икре, у которой четко прописана вся информация об изготовителе, условиях хранения и сроке годности. Однако и ту икру, что продается на развес, приобретать тоже можно, но лучше не на рынке, а в супермаркете. Любая икра должна храниться правильно, с соблюдением температурного режима.

Как правило, икра хранится при температуре -2…-6 градусов. Убедитесь, что выполнены все требования, которые производитель указал на маркировке. Обратите внимание на саму баночку с икрой. Крышка не должна быть вздутой, мятой. На крышке должно быть выбито слово икра, дата изготовления продукта, номер завода-изготовителя и буква «Р» – индекс рыбной промышленности. Если вы хотите выбрать качественную икру, то изучите маркировку. Качественная икра всегда будет изготовлена производителем, который географически находится рядом с морем или океаном. Если вы видите, что производитель находится далеко от морей и океанов – данный продукт изготовлен из замороженного сырья и по качеству будет уступать, - заметила Елена Кочуро.

Как хранить продукты

Помимо икры и алкоголя на новогоднем столе, конечно, будет много различных яств - традиционные оливье, винегреты, всяческие нарезки и прочее. Чтобы самим себе не испортить праздник, необходимо разобраться и с тем, как закупать продукты, как их хранить и как не отравиться вчерашним салатом.

Так, при покупке продуктов следует обратить внимание на дату изготовления и срок годности. Например, десяток яиц в соответствии со сроком годности может пролежать в холодильнике 20-25 дней, поэтому покупать их за месяц-полтора до торжества нецелесообразно. Готовые колбасные и сырные нарезки не хранятся долго, поэтому лучше брать цельный хорошо упакованный продукт.

- Нарезка готовых и сырых продуктов осуществляется на разных разделочных досках разными ножами, - продолжила специалист, - Также нужно соблюдать товарное соседство при хранении продуктов холодильнике. Нельзя на одной полке хранить готовые к употреблению продукты и сырые продукты, такие как сырое мясо, птица, рыба.

Важно помнить, что нарезанные салаты хранятся в холодильнике не более 12 часов, а заправленные салаты при комнатной температуре могут простоять на столе не более 2 часов, поэтому правильнее подавать их небольшими порциями и не смешивать остатки со свежей партией.