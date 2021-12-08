«Особенно опасен для детей»: Гонконгский грипп добрался до Нижнего Новгорода

В Нижегородской области зарегистрировано 23 случая гонконгского гриппа. Фото: Ксения Высотина

В Нижегородской области продолжается рост сезонной заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. Наступили холода, и люди стали больше времени проводить в помещениях, чаще простужаться. Только за последнюю неделю число заболевших ОРВИ в регионе увеличилось на 13,6%, а среди детей от 7 до 14 лет и вовсе на 50%. В связи с этим, по данным на 6 декабря, в 16% школ и детских садов Нижегородской области был полностью или частично введен карантин.

Болезнь развивается стремительно

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, чаще всего возбудителями заболеваний становятся риновирусы, РС–вирусы и COVID-19. Однако вместе с тем в Нижегородской области уже зарегистрировано 23 случая гонконгского гриппа. Это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом Н3N2 вируса гриппа А. Особенностью этого гриппа является стремительное развитие болезни: уже через 1-2 дня после заражения у человека поднимается температура выше 39 градусов, начинается сухой кашель, появляется головная боль и ломота во всем теле. Такое состояние сохраняется на протяжении 4-5 дней, после чего наступает улучшение.

- К данному виду гриппа следует быть внимательным, поскольку опасны последствия нелечения этого заболевания, - предупреждают специалисты. - Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не достаточно сформирован, и пожилым людям, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в группу риска попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни.

Эпидемии не миновать

Опасения о том, что в этом сезоне нижегородцев ждет масштабная эпидемия гриппа, специалисты высказывали еще в начале сентября. И этому есть свое объяснение.

- В прошлом году мы вообще не встречались с вирусом гриппа, и он не создал иммунных прослоек. Мы пропустили целый год, и сейчас накопилось очень много неиммунных людей, поэтому в предстоящем сезоне мы ожидаем, что подъем по гриппу и респираторным заболеваниям может быть больше, чем обычно, - пояснила глава Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Лучшим средством профилактики гриппа по-прежнему является вакцинация. В этом году Нижегородская область получила три вида вакцины: для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М», для детей – четырехвалентную «Ультрикс квадри». Несмотря на то, что оптимальным сроком иммунизации против гриппа специалисты считают начало осени (сентябрь и октябрь), прививочная кампания в Нижегородской области продолжается – она проходит параллельно с вакцинацией от COVID-19.

- В настоящее время в области привито против гриппа порядка 1,3 млн нижегородцев, в том числе более 190 тысяч детей. Вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех медицинских организациях области и в негосударственных медицинских центрах, - пояснили в региональном вправлении Роспотребнадзора.

Зачем прививаться каждый год?

Вакцинироваться от гриппа необходимо ежегодно, так как прививка прошлого года не спасет от заболевания в этом году в связи со сменой циркулирующих штаммов. Вакцина должна быть актуальной.

- Защитный эффект после вакцинации наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Научно доказано, что вакцинация значительно снижает риск заболеваемости гриппом, предупреждает развитие осложнений на 50%, смертельных исходов от гриппа на 60- 70%, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Прививочная кампания против гриппа в 2021 году проходит одновременно с вакцинацией от COVID-19. Специалисты рекомендуют соблюдать интервал не менее 1 месяца между прививками против гриппа и ковида. При этом допускается совмещение прививок против гриппа с другими вакцинами Национального календаря – например, от кори, дифтерии и других заболеваний.

Вакцинация от гриппа остается актуальной в условиях пандемии в связи с тем, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV-2 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.