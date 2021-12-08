Популяция зубров в национальном парке «Мещёра» увеличилась в 2,5 раза. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Численность зубров в национальном парке «Мещёра» Владимирской области выросла в 2,5 раза за последние семь лет. Если в 2014 году диких быков насчитывалось всего 47, то сейчас их количество возросло до 120 особей. Позитивные перемены произошли в том числе благодаря поддержке АО «Транснефть – Верхняя Волга». Компания на протяжении всех этих лет регулярно оказывает финансовую помощь заказнику для возрождения популяции европейских зубров на территории региона. В настоящее время первостепенными задачами являются переселение молодых особей на новые территории, обеспечение кормовой базой и надлежащей охраной.

Стадо зубров, снятое с квадрокоптера. Фото: Павел Деньжонков

- Несколько лет назад стало понятно, что численность зубров выросла настолько, что пора отселять их на новые территории, в связи с чем было принято решение о выделении большого целевого благотворительного пожертвования на программу расселения. На эти средства был построен отловной вольер в деревне Алешунино Муромского района и демонстрационный вольер в деревне Савинская Гусь-Хрустального района. В прошлом году был успешно произведен отлов, и часть зубров переехала на новые территории, - рассказала ведущий инженер по охране окружающей среды АО «Транснефть – Верхняя Волга» Анжелина Бакка.

Следы зубров на снегу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Так, в декабре 2020 года 13 зубров были перевезены из Муромского заказника в Мордовский государственный природный заповедник и в национальный парк «Мещёра» в Гусь-Хрустальный район Владимирской области, которые также участвуют в программе восстановления популяции. В текущем году еще 10 животных планируется доставить в национальный парк. Сейчас здесь закладывается основа нового стада.

Одной из важных мер поддержки, реализуемых АО «Транснефть – Верхняя Волга», является финансовая помощь в покупке корма для зубров на зимний период. По словам сотрудников национального парка «Мещёра», за зиму стадо диких быков съедает более 200 тонн сена и 80 тонн овса.

За зиму зубры съедают более 200 тонн сена и 80 тонн зерна. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Когда зубров начали подкармливать, у них произошел взлёт рождаемости, - говорит зооинженер ФГБОУ «Национальный парк «Мещёра» Алексей Теплухов. – Если раньше самки приносили одного зубрёнка раз в три года, то сейчас они приносят 1-2 теленка практически каждый год.

Сейчас сотрудники национального парка «Мещёра» оформляют документы на отлов ещё 10 голов зубров в 2022 году – их планируется расселить в январе-феврале. Расселение диких европейских быков проходит под строгим контролем государства.

- На то, чтобы их отловить и перевезти, требуется получить разрешение Росприроднадзора, куда направить животных, также решает координационный совет, который занимается вопросами восстановления популяции зубра, - пояснила ведущий инженер по охране окружающей среды АО «Транснефть – Верхняя Волга» Анжелина Бакка.

С этими быками планируется переселить и осиротевшего зубрёнка, которого недавно нашли и приютили сотрудники национального парка – двухмесячный теленок бегал по полю вдоль дороги, у него был поврежден глаз. Малыша взял к себе «на воспитание» техник-смотритель Иван Князев, который в «Мещёре» отвечает за кормежку зубров. Сейчас его подопечный уверенно набирает вес и чувствует себя вполне хорошо.

Маленького зубрёнка взял к себе «на воспитание» техник-смотритель Иван Князев. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Сейчас телёнок уже выпивает по 2-2,5 литра молока за раз, а кормить его нужно три раза в день, - рассказал зубровод.

Благодаря принимаемым в последние годы мерам популяция дикого быка выросла настолько, что в 2020 году Международный союз охраны природы понизил охранный статус зубра, исключив его из списка вымирающих видов. Хочется надеяться, что еще лет через 10 зубр будет отнесен к наиболее распространенным и процветающим видам и станет для нас привычным обитателем лесов вроде обычного лося.