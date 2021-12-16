«Чистил снег и начал сдавать назад»: Работник завода на грузовике случайно задавил свою коллегу в Балахне

По этому делу возбуждено уголовное дело.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Чудовищная трагедия произошла утром 15 декабря в Балахне – там грузовик насмерть задавил 54-летнюю женщину. Всё случилось на территории местного завода. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области.
Водитель на ЗИЛе чистил снег и начал сдавать назад, после чего сбил работницу предприятия, которую не увидел в зеркала. За рулем автомобиля находился 46-летний мужчина – тоже сотрудник завода.
- Стаж его вождения 28 лет, - рассказали в ведомстве. – Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и погибла на месте.
Тем временем произошедшим уже заинтересовались следователи и возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
- Водитель автомобиля допрошен в качестве подозреваемого. Своей вины он не отрицает, - пояснили в СУ СКР по Нижегородской области.
В настоящее время расследование по этому делу продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.
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