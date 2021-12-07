Пианистку из Нижнего Новгорода называют лучшей исполнительницей музыки Листа

Музыкой Елена начала заниматься в 6 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Музыкой она занимается с детства, свой первый концерт Елена Дроздова дала в 7 лет, и вскоре стала стипендиатом программы «Новые Имена». Позади многочисленные концерты в Италии, Германии, Польше, Венгрии, США, Голландии, Бельгии, Финляндии, Украине, Испании, Китае...

Елена Дроздова родилась в 1982 году в Оренбурге, в семье потомственных музыкантов. Бабушка и дедушка — вокалисты, солисты Оренбургской филармонии, отец и мама — пианисты, мама - профессор Нижегородской консерватории. Музыкой начала заниматься с 6 лет, переехав с родителями в Нижний Новгород. В детстве стала лауреатом многих международных конкурсов и стипендиатом программы «Новые имена». Первый концерт сыграла в 7 лет. Первое выступление с оркестром состоялось в 9 лет.

После окончания музыкальной школы получила третье место на международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Варшаве, а также специальный приз и гастроли в Польше. После конкурса Елену услышал знаменитый пианист Николай Петров и назвал уникальным дарованием.

В 2005 Елена получает второе место на международном конкурсе пианистов памяти Ференца Листа в Венгрии и специальный приз от фирмы роялей Bösendorfer. За время обучения в академии Елена стала лауреатом премии конкурса пианистов Марии Юдиной и конкурса в Италии.

В настоящее время ведет активную концертную деятельность. Посетила с концертами страны: Украина, Венгрия, Польша, Италия, Испания, Китай, США, Германия, Голландия, Бельгия, Финляндия.

Сейчас Елена Дроздова принимает активное участие в мероприятиях, посвященных 210-летию со дня рождения венгро-немецкого композитора Ференца Листа.

- Мне очень близка его музыка, жаль, что его нечасто играют, ведь у него есть невероятно красивые сочинения, - говорит Елена Дроздова- До нее никто не сочинял ничего подобного. В его музыке есть редкое качество – полное отсутствие уныния и меланхолии, это передается и исполнителю, и слушателям. И в результате - люди уходят с концерта положительно заряженными, мне кажется, это неплохо.

В ближайших планах у Елены сыграть Шопена в Москве в Московском Международном Доме музыки 25 декабря. В абонементе «День Шопена» у Елены состоится сольный концерт в Новом зале, также она исполнит гениальный второй фортепианный концерт в Камерном зале.

А 26 января Елена исполнит с пианистом Петром Авериным 24 этюда Шопена в Соборной палате.

- В детстве музыку Листа не понимала и ей не интересовалась, - признается Елена. - Лет в восемнадцать мне были ближе филосо фско-мистические и лирико-виртуозные стороны его творчества, а с возрастом – фольклорные. Я ведь до тридцати лет не играла ни одной его венгерской рапсодии, а потом выучила сразу пять штук, и открыла для себя буквально целый мир, закрытый для меня до того.

Сейчас Елену Дроздову называют продолжателем великой традиции почитания Листа в России.

КОМПЕТЕНТНО

Владимир Тропп, профессор Московской консерватории:

"Наблюдаю за творчеством Елены Дроздовой уже достаточно давно. Ещё с ее побед на международных конкурсах. И всё никак не мог понять - почему ее имя не звучит так, как того заслуживают. Ведь очевидно, что она музыкант самого высочайшего класса! Совершенное владение инструментом, всеми тайнами технологии пианизма - с не просто вдумчивой, но философской интерпретацией. Лист в ее исполнении - это и яркий, выразительный и разнообразный художник".