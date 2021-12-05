Вачский пожарный Дмитрий Беспалов спас семью и их собаку из горящего дома Фото: Инстаграм

Пожарный Дмитрий Беспалов из Вачской пожарно-спасательной части в Нижегородской области спас из горящего дома семью и даже их собаку. Пожар случился 5 ноября в селе Арефино Вачского района. Об этом стало известно благодаря письму, которое погорельцы отправили в ГУ МЧС региона на имя главы ведомства Валерия Синькова. Пресс-служба ведомства опубликовала это письмо на своей официальной странице в Instagram. В нём жильцы пострадавшего дома выразили свою благодарность Дмитрию Беспалову, а также другим пожарным, которые действовали вместе с ним, спасая жилой дом.

Погорельцы представились Сергеем Мироновым и Любовью Демидовой. В начале своего письма они подчеркнули, что прожили в горевшем доме уже больше 20 лет. Затем рассказали, что пожар начался ночью, когда они уже спали. Мужчину и женщину разбудил пожарный извещатель, установленный всего год назад. Но к тому моменту огонь уже охватил двор, коридор и крышу частного дома, а в спальных комнатах уже стоял едкий дым.

Пожарные Вачского района. Фото: Инстаграм

– Хотелось бы поблагодарить пожарных, которые, несмотря на полыхающий огонь, смогли спасти наши жилые комнаты и вещи, находящиеся в них, за их быструю слаженную работу, – отметили Сергей и Любовь. – А также хотелось бы поблагодарить Беспалова Дмитрия, жителя села Арефино, который помог мне [Сергею] эвакуироваться из горящего дома, так как сам я не мог самостоятельно идти. Кроме того, он спас нашу собаку, которая была привязана на цепь к стене коридора, который на тот момент уже полностью горел.

В конце своего обращения жители села Вача снова обратились лично к Валерию Синькову:

– Спасибо Вам огромное за ваших сотрудников и вашу работу! Благодаря всем этим хорошим людям на пожаре никто не пострадал!