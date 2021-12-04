Обновленная экспозиция «Зарубежное искусство» открылась в Нижегородском художественном музее

Коллекции принадлежат к разным национальным школам. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Постоянная экспозиция западноевропейского искусства вновь открылась в Нижегородском государственном художественном музее после проведения масштабной реставрации в Доме Сироткина, в котором и представлены мировые шедевры.

Часть коллекции составляют произведения из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На обновление интерьеров объекта было направлено свыше 50 миллионов рублей, здесь расширили выставочные пространства, перевезли хранящиеся здесь фонды в Дом губернатора, а также расставили новые акценты на представленных собраниях.

«Лукреции» посвятили отдельный зал. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Мы сейчас находимся в экспозиции достойной федерального уровня по всем характеристикам, качеству и оборудованию, - поделилась первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. - Здорово, что открыты дополнительные пространства, например, дворик, который будет радовать гостей с весны и, я думаю, что там тоже будет своя интересная программа, не хуже чем та, что представлена в стенах музея.

Для посетителей выставка доступна с 4 декабря. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Теперь знаменитая «Лукреция» предстанет перед нижегородцами в красивом обрамлении, которое работники музея называют экспозиционным щитом.

На обновление интерьеров объекта было направлено свыше 50 миллионов рублей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

- Мы постарались по-новому взглянуть на собрание западноевропейской живописи, вновь ввели в экспозицию работу Лукаса Кранаха Старшего, «Лукрецию», посвятив отдельный зал, без преувеличения, выдающемуся памятнику серверного возрождения. Абсолютно иначе мы показываем фламандцев, полотна итальянских мастеров, французское искусство, - подчеркнул генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Посетителей ждет большое жанровое многообразие. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В экспозиции представлены произведения живописи и скульптуры, охватывающие период с XVII по XIX век. Это работы известных мастеров, таких как Огюст Ренуар, Эль Греко, Джузеппе Мария Креспи, Орас Верне и других.

- Далеко не всем музеи нашей страны имеют столь полное и качественное собрание произведений зарубежного искусства. Наши произведения участвуют во многих выставках, а сама коллекция востребована и объектом интереса для любителей и знатоков искусства, - отметила заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина.

Кстати, посмотреть обновленную экспозицию можно воспользовавшись «Пушкинской картой». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Кроме того, часть коллекции составляют произведения, переданные в Нижегородский музей из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа. Также в экспозицию «Зарубежного искусства» попала работа неизвестного итальянского мастера XV века «Воскресение Христа», которая датирована 1423 годом и продолжает традиции готического искусства.

Работы западноевропейских мастеров охватывают период с XVII по XIX век. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородцы смогут увидеть разнообразные шедевры искусства, начиная с библейских и мифологических сюжетов и заканчивая пейзажами и натюрмортами.

Кстати, посмотреть обновленную экспозицию можно воспользовавшись «Пушкинской картой», стоимость билетов сюда начинается от 150 рублей.

В обновленные стены Дома Сироткина вернулась основная часть собрания. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

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