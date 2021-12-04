Обновленная экспозиция «Зарубежное искусство» открылась в Нижегородском художественном музее

Коллекции принадлежат к разным национальным школам.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Постоянная экспозиция западноевропейского искусства вновь открылась в Нижегородском государственном художественном музее после проведения масштабной реставрации в Доме Сироткина, в котором и представлены мировые шедевры.
Часть коллекции составляют произведения из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
На обновление интерьеров объекта было направлено свыше 50 миллионов рублей, здесь расширили выставочные пространства, перевезли хранящиеся здесь фонды в Дом губернатора, а также расставили новые акценты на представленных собраниях.
«Лукреции» посвятили отдельный зал.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
- Мы сейчас находимся в экспозиции достойной федерального уровня по всем характеристикам, качеству и оборудованию, - поделилась первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова. - Здорово, что открыты дополнительные пространства, например, дворик, который будет радовать гостей с весны и, я думаю, что там тоже будет своя интересная программа, не хуже чем та, что представлена в стенах музея.
Для посетителей выставка доступна с 4 декабря.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Теперь знаменитая «Лукреция» предстанет перед нижегородцами в красивом обрамлении, которое работники музея называют экспозиционным щитом.
На обновление интерьеров объекта было направлено свыше 50 миллионов рублей.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
- Мы постарались по-новому взглянуть на собрание западноевропейской живописи, вновь ввели в экспозицию работу Лукаса Кранаха Старшего, «Лукрецию», посвятив отдельный зал, без преувеличения, выдающемуся памятнику серверного возрождения. Абсолютно иначе мы показываем фламандцев, полотна итальянских мастеров, французское искусство, - подчеркнул генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.
Посетителей ждет большое жанровое многообразие.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
В экспозиции представлены произведения живописи и скульптуры, охватывающие период с XVII по XIX век. Это работы известных мастеров, таких как Огюст Ренуар, Эль Греко, Джузеппе Мария Креспи, Орас Верне и других.
- Далеко не всем музеи нашей страны имеют столь полное и качественное собрание произведений зарубежного искусства. Наши произведения участвуют во многих выставках, а сама коллекция востребована и объектом интереса для любителей и знатоков искусства, - отметила заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ Наталья Свирина.
Кстати, посмотреть обновленную экспозицию можно воспользовавшись «Пушкинской картой».
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Кроме того, часть коллекции составляют произведения, переданные в Нижегородский музей из ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа. Также в экспозицию «Зарубежного искусства» попала работа неизвестного итальянского мастера XV века «Воскресение Христа», которая датирована 1423 годом и продолжает традиции готического искусства.
Работы западноевропейских мастеров охватывают период с XVII по XIX век.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Нижегородцы смогут увидеть разнообразные шедевры искусства, начиная с библейских и мифологических сюжетов и заканчивая пейзажами и натюрмортами.
Кстати, посмотреть обновленную экспозицию можно воспользовавшись «Пушкинской картой», стоимость билетов сюда начинается от 150 рублей.
В обновленные стены Дома Сироткина вернулась основная часть собрания.
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
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