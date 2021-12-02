В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску руководителям советских времен Фото: Юлия Горшкова

В Нижнем Новгороде 2 декабря прошла церемония открытия мемориальной доски руководителям советских времен. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На открытии мемориала собрались председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску руководителям советских времен Фото: Юлия Горшкова

- Мы открываем мемориальную доску в память о трех первых секретарях Горьковского обкома КПСС - Константина Катушева, Николая Масленникова и Юрия Христораднова. Это выдающиеся люди, которые многое сделали для развития экономики, науки и культуры Горьковской области и страны в целом, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. –Этот объект принципиально важен и как памятник выдающимся людям, и как послание современникам и потомкам.

Отмечается, что открыта памятная доска была по инициативе региональной общественной организации «Нижегородское землячество в столице» в день 100-летия со дня рождения первого секретаря Горьковского обкома КПСС, заместителя председателя Совета Министров РСФСР Николая Масленникова. Комитет по увековечению памяти выдающих личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поддержал данную инициативу.

В Нижнем Новгороде открыли мемориальную доску руководителям советских времен Фото: Юлия Горшкова

- Городская Дума также единогласно выступила за установку мемориальной доски. Мы можем гордиться тем, что эти великие люди, которые в свое время руководили регионом и страной, - наши земляки, - добавил председатель Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Олег Лавричев.