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Происшествия2 декабря 2021 13:30

Отчим напал с ножом и избил 14-летнего мальчика в Нижегородской области

На мужчину завели уголовное дело
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичных деяний.

Подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичных деяний.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Лукояновского района арестовала 36-летнего мужчину, который систематически избивал своего пасынка и угрожал его убить. О творящемся ужасе в семье Лопатиных (фамилия изменена - прим.) стало известно от учителей, которые забили тревогу, когда мальчик не пришел в школу.

Причина волнения заключалась в том, что 14-летний Женя (имя изменено – прим.) рос и воспитывался в неблагополучной семье, состоящей на учёте с марта 2021 года.

- Мать ребёнка злоупотребляет алкоголем и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Участковый полицейский решил пойти и проведать своих подопечных, чтобы узнать, почему мальчик прогулял школу, но услышанное стало шоком. Женя рассказал, что 23 ноября сожитель матери – Антон (имя изменено – прим.) был пьян и стал вступать с ним в конфликт на бытовой почве.

- После этого мужчина нанёс многочисленные удары руками по телу и голове 14-летнего мальчика, а затем взял кухонный нож и угрожал ребёнку убийством, - сообщили в правоохранительных органах.

Позже мальчик признался старшему лейтенанту полиции, что Антон давно его невзлюбил и уже неоднократно проявлял свою агрессию. Под его горячую руку даже попадали соседи, за что он позже привлекался к административке.

Известно, что подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичных деяний и преступлений против собственности. В настоящее время мужчина заключён под стражу, а по его делу ведётся следствие.

На мужчину заведены дела по следующим статьям: «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

За такие правонарушения ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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