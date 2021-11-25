Сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород 10 декабря

Дед Мороз в своей передвижной резиденции. Фото: Пресс-служба РЖД России

Главный новогодний волшебник Дед Мороз задумал сказочное путешествие по России, во время которого посетит Нижний Новгород и множество других российских городов. 5 декабря в Великий Устюг приедет специально подготовленный поезд, на котором Дедушка в тот же день отправится в тур по стране, а 10 декабря он прибудет в наш город.

– Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке, – сказал Всероссийский Дед Мороз.

Дед Мороз. Фото: https://vk.com/dedmoroz

Карта маршрута Дедушки Мороза. Фото: Пресс-служба РЖД России

В пути Дед Мороз проведет 40 дней. Он будет делать остановки не только в нашем городе, но также в Вологде, Ярославле, Перми, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Самаре, Саратове, Волгограде, Астрахани, Балакове и других городах. Маршрут закончится в Великом Устюге в канун Старого Нового года.

В пресс-службе ГЖД рассказали, поезд, на котором отправляется в дорогу новогодний волшебник, не простой.

Специальный волшебный поезд Деда Мороза. Фото: Пресс-служба РЖД России

Это специальная красиво оформленная передвижная резиденция с вагонами для игр и квестов, салоном-приемной, где Дедушке будет удобно выслушать пожелания ребятишек, а также там есть вагон-ресторан и многое другое. С содержимым своей временной резиденции Дед Мороз уже ознакомился, ее презентация недавно состоялась на Казанском вокзале Москвы. На мероприятии присутствовали представители руководства компании ООО «РЖД», которая помогла дедушке с созданием передвижной резиденции, пока тот колдует над новогодними подарками.

- – На вокзалах городов поезд Деда Мороза будет стоять днем, где в это время будут проходить праздничные мероприятия. Все желающие смогут встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобретет билеты, посчастливиться побывать на отдельной праздничной программе внутри передвижной резиденции и пообщаться с Дедом Морозом, – уточнил генеральный директор ООО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Раскроем небольшой секрет, участники праздничных мероприятий смогут получить подарки прямо из рук Деда Мороза, а также отправить новогодние открытки и купить сладости в лавке.

Лавка со сладостями в поезде Деда Мороза. Фото: https://vk.com/dedmoroz

Как многие помнят, резиденция Деда Мороза расположена в Великом Устюге в Вологодской области. Губернатор Олег Кувшинников согласился помочь волшебнику наладить такие турыпо стране.

- Мы договорились с Дедом Морозом и РЖД о том, что если проект будет пользоваться большой популярностью, то со следующего года, прямо с дня рождения Деда Мороза – 18 ноября, будет дан старт поезда, который посетит еще больше регионов страны, - сказал он.

КОНКРЕТНО

Расписание волшебного поезда Дедушки Мороза:

- Великий Устюг, отправление 5 декабря в 17:00;

- Вологда - 6 декабря с 10:00 до 19:00;

- Ярославль - 7 декабря с 9:00 до 18:55;

- Кострома - 8 декабря с 9:15 до 19:00;

- Иваново - 9 декабря с 09:20 до 16:45;

- Нижний Новгород - 10 декабря с 11:15 до 17:20;

- Киров - 11 декабря с 9:30 до 19:00;

- Пермь - 12 декабря с 7:00 до 16:30

- Екатеринбург - 13 декабря с 7:00 до 16:00;

- Ижевск - 14 декабря с 10:30 до 18:40;

- Казань - 15 декабря с 9:25 до 19:00;

- Ульяновск - 16 декабря с 9:00 до 18:30;

- Самара - 17 декабря с 8:00 до 19:30;

- Балаково - 18 декабря с 11:00 до 15:00;

- Саратов - 19 декабря с 9:00 до 20:00;

- Волгоград - 20 декабря с 9:00 до 17:00;

- Астрахань - 21 декабря с 12:00 до 21:00;

- Махачкала - 23 декабря с 9:00 до 16:30;

- Гудермес - 24 декабря с 8:30 до 17:00;

- Назрань - 26 декабря с 8:39 до 12:00;

- Владикавказ - 26 декабря с 15:19 до 20:00;

-Нальчик - 27 декабря с 8:33 до 12:00;

- Минеральные Воды - 28 декабря с 10:00 до 18:00;

- Ставрополь - 29 декабря с 9:28 до 16:00;

- Тихорецкая - 30 декабря с 9:30 до 14:35;

- ст. Имеретинский курорт - 31 декабря с 9:09 до 15:35;

- ст. Роза Хутор - 31 декабря с 19:45 до 5:00;

- Ростов-на-Дону - 2 января с 9:40 до 16:00;

- Воронеж - 3 января с 9:00 до 18:30;

- Тула - 4 января с 10:05 до 16:00;

- Москва - 5 января с 9:30 до 17:10;

- Псков - 6 января с 13:00 до 18:00;

- Великий Новгород - 7 января с 9:00 до 17:00;

- Санкт-Петербург - 8 января с 9:00 до 16:00;

- Петрозаводск - 9 января с 15:25 до 21:00;

- Архангельск - 11 января с 11:30 до 17:30;

- Вологда - 12 января с 9:20 до 11:20;

- Великий Устюг, прибытие 13 января в 10:30.