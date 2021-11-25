Видео подростков, протаранивших столб на внедорожнике под Нижним Новгородом, появилось в сети

Момент ДТП. Скриншот с видео.

После выходных соцсети облетело видео о том, что в минувшее воскресенье подростки из Нижегородской области на угнанном автомобиле врезались в столб. На его кадрах внедорожник достаточно быстро едет по безлюдной улице, его разворачивает и сносит с дороги. Правым боком автомобиль врезается в световую опору и сшибает ее. В подписи к видео указано, что обошлось без жертв.

- Знали где в столб въехать, авторазборка рядом, - написал Алексей Шевелев в комментариях в сообществе «Автомобильный Нижний Новгород» во ВКонтакте. Так он намекнул на надпись «Авторазборка» на заборе, в который чудом не влетел «Патриот».

- Бала машина, нет машины. Хорошо, что хоть сами живы остались, - отметила Елена Соколова.

Андрей Цветков и вовсе пожалел столб: - Новый столб. Их только поставили, дорогу сделали.

Как выяснилось, Шестиклассник Даниил (имя изменено, прим.) рассказал друзьям, что у мамы есть крутой УАЗ «Патриот». Его 17-летний захмелевший товарищ подумал, неплохо было бы прокатиться всей компанией по поселку. И не беда, что нет водительских прав, никто же не заметит. Молодой человек сел за руль, дождался, когда усядутся друзья, завел транспортное средство и поехал по ночным улицам. Уехали ребята недалеко. На улице Нечаевка пьяный молодой человек не справился с управлением и въехал в фонарный столб у дома №56.

Как уточнили в региональном ГИБДД, авария произошла в 23:10. В результате 12-летний сын хозяйки автомобиля получил резаные раны лица и уха, а также ушиб правой голени. Пострадавшего доставили в районную больницу Шатков для оказания медицинской помощи. Позднее школьник был отпущен домой, где его ждал серьезный разговор с родителями.

О том, какое наказание ждет угонщиков корреспонденту «Комсомолки» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным полиции, на момент аварии в автомобиле находилось 5человек, трое из них – несовершеннолетние. После аварии 34-летняявладелицаавто написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

Как выяснилось, 17-летний инициатор покатушек, которого подозревают в совершении преступления, состоит на учете по делам несовершеннолетних, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности.

- Молодой человек, управлявший автомобилем, обязан явкой. Ему может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Также в отношении него составлено три протокола об административных правонарушениях по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», - заключили в пресс-службе.