В Нижнем Новгороде задержали банду, обналичившую через фирмы-однодневки более 67 миллионов рублей

В домах подозреваемых нашли симки, банковские карты и другие доказательства их причастности к содеянному. Фото: Олег ЗОЛОТО

Банда рецидивистов и их подельников осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Нижегородской области. К такому выводу пришли региональные полицейские в ходе предварительного расследования.

По данным регионального МВД, злоумышленники работали без специальной лицензии, которая обязательна в таких случаях. На своей деятельности они незаконно заработали 66 миллионов 153 тысячи рублей. Механизм их работы заключался в следующем: подозреваемые использовали систему «Клиент-Банк» и расчетные счета компаний-однодневок для переводов по фиктивным основаниям. Поступившие деньги они снимали со счетов и передавали своим клиентам в виде наличных.

- Предварительно следствием установлено около 30 подконтрольных фиктивных организаций группы, - уточнили в пресс- службе регионального ГУ МВД.

Также выяснилось, что в декабре 2019 года подозреваемые обманом похитили у индивидуального предпринимателя более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Средства были списаны с расчетного счета ничего не подозревающего бизнесмена и переведены на счет их знакомых, с которыми была договоренность. Для операций использовались поддельные платежные документы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». Эти дела объединены в одно общее производство.

20 октября была проведена спецоперация с участием сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями и Главного следственного управления регионального ГУ МВД, а также сотрудников регионального УФСБ и силовиков из спецподразделений Росгвардии. В домах подозреваемых прошли обыски.

- В жилищах фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности, в том числе сотовые телефоны, сим-карты, банковские карты, документы, электронные ключи доступа к системе «Клиент-Банк», документы и печати подконтрольных фиктивных организаций, - добавили в ГУ МВД.

Как выяснилось, организаторы ранее уже имели проблемы с законом. Одного из них судили за преступления против собственности, а другого – за мошенничество. Сейчас их обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Также обвинение в незаконной банковской деятельности предъявлено еще одному участнику группы.

Отметим, что за совершение мошенничества они могут получить до 10 лет тюрьмы, а за незаконную банковскую деятельность - до 7 лет тюрьмы.

- В отношении главного организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – мера пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На допросах граждане признали свою вину. Расследование по уголовному делу продолжается, - заключили в пресс-службе.