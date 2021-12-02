Новогодние подарки 2022 в Нижнем Новгороде: рассказываем, кому они положены и где их получить

Сладкими подарками смогут полакомиться все ребятишки из детских садов, а также нижегородские школьники.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Нижнем Новгороде наступила зима и принесла с собой настроение приближающихся праздников и новогодней атмосферы. В городе идёт масштабная подготовка к празднованию: на главных площадях города устанавливают ели, повсюду монтируют украшения, а в администрации в это время традиционно готовятся дарить детям желанные сладкие подарки.
«Комсомолка» узнала, кому положены новогодние подарки 2022 в Нижнем Новгороде и где их можно получить.
Сладкими подарками смогут полакомиться все ребятишки из детских садов, а также нижегородские школьники, учащиеся 1-4 классов. Малыши смогут получить свои подарки на новогодних утренниках, а младшеклассникам подарки вручат на праздничных классных часах, которые пройдут в конце декабря.
- Всего новогодние подарки получат почти 160 тысяч детей, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В состав кондитерских наборов войдут зефир, шоколад, мармелад и конфеты.
Большая часть подарков, естественно, будут направлены школьникам и детсадовцам – около 140 тысяч, оставшиеся 19,5 тысяч сладостей получат дети из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода.
Так, бесплатные подарки предназначены для опекаемых детей и ребятишек, учащихся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет. Все они либо растут в малообеспеченных или в многодетных семьях, либо воспитываются одинокими матерями, родителями с инвалидностью, пенсионерами, а также безработными.
Новогодний сюрприз также достанется детям с инвалидностью от 1 года до 18 лет.
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