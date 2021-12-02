Новогодние подарки 2022 в Нижнем Новгороде: рассказываем, кому они положены и где их получить

Сладкими подарками смогут полакомиться все ребятишки из детских садов, а также нижегородские школьники. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нижнем Новгороде наступила зима и принесла с собой настроение приближающихся праздников и новогодней атмосферы. В городе идёт масштабная подготовка к празднованию: на главных площадях города устанавливают ели, повсюду монтируют украшения, а в администрации в это время традиционно готовятся дарить детям желанные сладкие подарки.

«Комсомолка» узнала, кому положены новогодние подарки 2022 в Нижнем Новгороде и где их можно получить.

Сладкими подарками смогут полакомиться все ребятишки из детских садов, а также нижегородские школьники, учащиеся 1-4 классов. Малыши смогут получить свои подарки на новогодних утренниках, а младшеклассникам подарки вручат на праздничных классных часах, которые пройдут в конце декабря.

- Всего новогодние подарки получат почти 160 тысяч детей, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - В состав кондитерских наборов войдут зефир, шоколад, мармелад и конфеты.

Большая часть подарков, естественно, будут направлены школьникам и детсадовцам – около 140 тысяч, оставшиеся 19,5 тысяч сладостей получат дети из социально незащищенных семей Нижнего Новгорода.

Так, бесплатные подарки предназначены для опекаемых детей и ребятишек, учащихся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет. Все они либо растут в малообеспеченных или в многодетных семьях, либо воспитываются одинокими матерями, родителями с инвалидностью, пенсионерами, а также безработными.

Новогодний сюрприз также достанется детям с инвалидностью от 1 года до 18 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!