Северные олени из Керженского заповедника начали сбрасывать рога

В этом году первым рог сбросил 6-летний олень Красавчик. Фото: С.Г. Суров, А.В. Шумилов

Северные олени, обитающие в Керженском заповеднике, начали сбрасывать рога – первым от тяжёлой «короны» начал избавляться шестилетний олень Красавчик, а следом и трехлетний Север. Правда, пока они потеряли всего по одному рогу.

- Брачный период к этому времени завершен – можно и «разоружиться», - объясняют в пресс-службе заповедника.

В этом году некоторые из взрослых самцов решили распрощаться со своими рогами довольно рано, хотя обычно «рогопад» начинается во второй половине декабря. Чуть позже своих представителя вида догонят и молодые самцы северных оленей, а вот закрывать сезон сброса рогов будут уже самки, от своих костяных корон они избавятся в марте.

Каждый год рога вырастают еще больше. Фото: С.Г. Суров, А.В. Шумилов

Сброшенные оленями рога подбирают сотрудники заповедника для передачи на хранение в научный отдел. Кстати, иногда рабочим даже приходится устраивать импровизированные раскопки и выискивать костяные короны в снегу.

Большое внимание уделяется сброшенным рогам самого старшего в стаде оленя Игната, в экспозиционном зале экоцентра в поселке Рустай представлена настоящая коллекция из его корон. Эта выставка «эволюции» рогов на самом деле удивляет и показывает то, как реализуется проект по восстановлению популяции лесного северного оленя.

- Мы храним все его рога: от самого первого (весом всего 70 грамм) до отвалившегося прошлой зимой (весом около 5 килограм), - объяснили специалисты.

Сброшенные рога всех оленей сотрудники подбирают и передают на хранение в научный отдел. Фото: С.Г. Суров, А.В. Шумилов

Так, каждый год рога оленей становятся только больше и, конечно же, тяжелее, поэтому в нынешний сезон 170-килограммовому Игнату вскоре предстоит скинуть со своей головы корону весом более чем на 10 килограмм.

- Такую тяжесть таскать сложно, поэтому большие рога отваливаются быстро и дружно, - подчеркивают сотрудники.

Молодые самцы сбрасывают рога позже. Фото: С.Г. Суров, А.В. Шумилов

Напомним, что северные олени исчезли в Нижегородской области в начале XX века, основной причиной их исчезновения был перепромысел. С 2014 года заповедник «Керженский» начал работы по восстановлению лесного северного оленя в регионе.

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