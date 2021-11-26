«Автобан» представил уникальную систему «Преон» на Транспортной неделе в Москве.

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» презентовал уникальную цифровую платформу «Преон» на Транспортной неделе, которая прошла в Москве с 13 по 19 ноября.

Информационную систему, которая не имеет аналогов, министру транспорта РФ Виталию Савельеву представил генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Автобан»Алексей Андреев.

- «Преон» — это информационный доступ к объекту строительства любой сложности за пару кликов. Платформа в режиме одного окна обеспечивает доступ к документации по объекту строительства всем его участникам — проектным институтам, заказчикам, строительным компаниям, субподрядчикам, эксплуатирующим организациям, регулирующим органам, - пояснил генеральный директор «Автобана» Алексей Андреев.

В рамках Транспортной недели 2021 «Автобан» подписал трехсторонне соглашение со СБЕРом и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» о сотрудничестве в сфере дорожной инфраструктуры.

По его словам, уникальная платформа позволит строительным компаниям вывести свои бизнес-процессы на принципиально новый уровень, поскольку сроки всех процедур значительно сократятся, а также возрастет качество планирования, управления и учета на протяжении всего жизненного цикла проекта.

В рамках Транспортной недели 2021 в Гостином дворе состоялся юбилейный XV Международный Форум и Выставка «Транспорт России», генеральным партнером которого выступила компания «Автобан». Мероприятие было посвящено проблемам развития основных видов транспорта в России, а также достижениям отрасли за прошедший год.

Также в рамках Транспортной недели 2021 «Автобан» подписал трехсторонне соглашение со СБЕРоми государственной компанией «Российские автомобильные дороги» о сотрудничестве в сфере дорожной инфраструктуры. Соглашение подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко и генеральный директор «Автобана» Алексей Андреев.

Уникальная платформа позволит строительным компаниям вывести свои бизнес-процессы на принципиально новый уровень.

Как отметил Алексей Андреев, в последние десять лет Россия сделала колоссальный рывок в плане повышения качества дорог и дорожной инфраструктуры, однако развитие придорожных территорий требует внимания, поскольку лишь при комплексном благоустройстве новые магистрали могут стать полноценной частью транспортной системы России.

- Придорожные территории обладают практически неограниченным потенциалом для мелкого, среднего и крупного бизнеса — для открытия крупных логистических центров и небольших кафе, автомастерских и заправок, мотелей и магазинов. Это гарантированный рост новых рабочих мест и налоговых поступлений. Благоустроенные придорожные территории — неотъемлемый этап дорожного строительства: даже по самым современным и безопасным дорогам люди не поедут, если негде заправить машину, позавтракать или пообедать, остановиться отдохнуть, купить памятные сувениры и самые необходимые в дороге вещи, - сказал генеральный директор «Автобана» Алексей Андреев.

Транспортная неделя – своего рода подведение итогов представителями транспортной отрасли в уходящем году. Что касается «Автобана», то для компании этот год был весьма продуктивным. Из компании, занимающейся строительством дорог, «Автобан» трансформировался в холдинг, который работает сразу по пяти направлениям: дорожному строительству, проектам ГЧП, инвестированию, инжинирингу и эксплуатации дорог. Таким образом, компания сочетает строительство с активной финансовой деятельностью, что позволяет минимизировать влияние отраслевых кризисов.

Единственная в своем роде платформа была презентована министру транспорта РФ Виталию Савельеву.

- Сейчас компания, сделавшая ставку исключительно на строительство, подвержена высокой финансовой волатильности, это усложняет реализацию ее текущих проектов и долгосрочное планирование. В отличие от строительного бизнеса, инвестиции в операции на фондовом рынке и ГЧП-проекты — продукт долгосрочный, доходность по нему предсказуемая, компания всегда может контролировать уровень инвестиционных рисков, - пояснил генеральный директор «Автобана» Алексей Андреев.

В 2020 году, несмотря на ударившую по всем отраслям пандемию, «Автобан» успешно закончил реализацию сразу нескольких крупных проектов – таких как ЦКАД-3 и ЦКАД-4, реконструкция участка на М-8 «Холмогоры», а также получил контракты на строительство четвертого и шестого этапов скоростной магистрали М-12 «Москва – Казань».