Коронавирусные ограничения в Нижегородской области: Что изменилось с 26 ноября 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в свой указ «О режиме повышенной готовности». Касаются они, прежде всего, практики применения нашумевших QR-кодов – в этом вопросе теперь предоставили право выбора самим владельцам кафе и кинотеатров. Рассказываем, как изменились коронавирусные ограничения в Нижегородской области с 26 ноября 2021 года.

- Снижение уровня заболеваемости началось в начале ноября.Исходя из этого нам удалось внести ряд изменений в указ. Сохраняется сама система использования QR-кодов и «Мультипассов», но она становится более гибкой. В случае ухудшения ситуации будем применять обратные меры, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Театры и ТЦ

В спортивные объекты, торговые центры и ТРЦ, в театр и на выставки по-прежнему можно будет попасть только с QR-кодом. Однако теперь здесь разрешены антракты и работа буфетов. Кроме того, заполняемость зала увеличена до 70%. В спортивных объектах при вместимости до 6 тысяч человек, зал может быть заполнен на 70%, а свыше 6 тысяч мест – на 30%. Такие же нормы касаются и проводимых там концертов.

Кафе и рестораны

Владельцы кафе и ресторанов теперь смогут самостоятельно решать, пускать ли людей без QR-кодов. Если система кодов сохранится, то с них снимут запрет на проведение банкетов и требования по расстановке столов. Также будет отменено ограничение, запрещающее работать с 00.00 до 6.00.

Гостиницы

Право выбора предоставили и владельцам гостиниц. В случае отмены QR-кодов, заполняемость в них будет составлять не более 70%. Если же эта система сохранится, то гостиницу можно будет заселять полностью. Также приезжие теперь смогут посеиться в гостиницу на основании ПЦР-теста, срок действия которого не больше трех дней.

Фитнес-центры и бани

Здесь требование о QR-кодах отменяется полностью. Правда, требования к заполняемости высчитываются, исходя из количества квадратных метров на одного человека. К тому же, сохраняется обязательная предварительная запись.

Библиотеки и музеи

Здесь тоже руководству тоже предоставлено право выбора. Если система QR-кодов будет охранена, то в библиотеках отменят необходимость предварительной записи, а в музеях – разрешат проведение массовых мероприятий. Правда, при этом количество присутствующих будет высчитываться, исходя из расчета 4 квадратных метра на человека.

Кинотеатры и дельфинарии

Тем кинотеатрам, которые сохранят систему QR-кодов, будет разрешено заполнять зал на 100%. Остальным – не более чем на 60%. Такая же система будет действовать и в дельфинариях.

Аттракционы и детские игровые комнаты

Для детских игровых комнат и аттракционов в случае допуска только при наличии QR-кодов и «Мультипассов» снижаются разрешенные требования к количеству человек на определенной площади. Вместо 10 квадратных метров на 1 человека допускается 4 квадратных метра на 1 человека.