Женщина погибла в ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 26 ноября Фото: группа Вконтакте "Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|"

В пятницу, 26 ноября, на проспекте Ленина Нижнего Новгорода произошло ДТП – на дороге столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек.

Согласно официальным данным, трагедия произошла около дома № 40 на проспекте Ленина в 23:00.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно водитель Шевроле с 5-летним стажем вождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ауди.

В результате мощного удара от полученных травм погиб водитель автомобиля Шевроле – 44-летняя женщина.

– Второму участнику ДТП была оказана медицинская помощь на месте, – добавили в МВД региона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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