Горьковская «Миллионка»: Новое арт-пространство могут создать на улице Кожевенной. ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода

Долгие годы улица Кожевенная и все прилегающие переулки находились в запущенном состоянии. Разбитый асфальт, покосившиеся домики, разросшиеся кустарники – территория, находящаяся в нескольких метрах от кремля, представляла собой весьма печальное зрелище. К 800-летию Нижнего Новгорода ее благоустроили, однако до настоящей туристической жемчужины ей пока далеко. Чтобы это изменить, здесь планируется создать новое арт-пространство «Миллионка».

- Речь идет о территории от улицы Широкой до Чкаловской лестницы, от Нижневолжской набережной до бровки Кремля. Здесь, кроме улицы Кожевенной, есть несколько переулков – в том числе Рыбный, Казарменный, Кожевенный, - рассказал председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков. – Будущая «Миллионка» будет демонстрировать систему ценностей среды и быта нижегородского босячества, в которых создавал свои произведения Максим Горький.

Сама концепция развития улицы Кожевенной сейчас находится в администрации Нижнего Новгорода. До 15 декабря должны быть подготовлены предложения по ее развитию.

- Сейчас здесь уже работает уличная выставка «Миллионка: быт и нравы», - отметил Александр Сериков. – Также здесь можно побывать в воссозданной ночлежной квартире на месте нахождения «Ночлежки» в 19 веке. В перспективе на улице Кожевенной планируется создать помещение для ремесленников и художников.

К слову, эта территория действительно имеет большое значение в истории города. Достаточно сказать, что здесь уже идет строительство фуникулера к кремлю, а на самой площади Народного Единства когда-то произнес свое знаменитое воззвание Козьма Минин.

- «Миллионка» - это проект историко-культурного туризма, - объяснил Александр Сериков. - Задача, если очень коротко - создать туристический поток. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении в администрации. Важно выработать концепцию, чтобы со следующего туристического сезона здесь жизнь стала более активной.