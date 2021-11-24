«Выбили зубы ради золотых коронок»: Грабители ворвались в дом и избили престарелую пару под Нижним Новгородом

Грабители выбили старушке зубы ради золотых коронок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чудовищный по своей жестокости случай произошел на днях в Нижегородской области: в одной из деревень уголовники ворвались в дом, где проживали престарелые муж и жена, избили и ограбили их. Сняли со старушки обручальное кольцо и даже выбили зубы, чтобы забрать золотые коронки. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Всё произошло вечером 8 ноября в поселке станции Суроватиха Дальнеконстантиновского района. Около половины восьмого вечера в дверь частного дома пенсионеров Шадриных (все имена и фамилии героев изменены – прим.) постучали. 73-летний Александр Николаевич инвалид первой группы: он не может передвигаться самостоятельно, поэтому открывать пошла его супруга Елена Михайловна. Отворив дверь, старушка увидела двух мужчин, лица которых скрывали медицинские маски.

- Один из них оглушил пенсионерку ударом по голове, отчего она упала. Но всё-таки бабушка смогла сорвать маску с одного из налетчиков и узнала в нем односельчанина – 30-летнего местного уголовника, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник.

Дальше налётчики заволокли старушку в дом и начали избивать палкой её и её старенького супруга, требуя немедленно отдать деньги и ценности. Издевательства над пожилыми людьми продолжались около 15 минут.

- Нападавшие сняли с пенсионерки золотое обручальное кольцо и выбили с корнями шесть зубов верхней челюсти ради золотых коронок, - поделился ужасными подробностями источник.

Женщина выполнила требования уголовников и отдала все украшения, что у нее были: золотую цепочку, серебряную цепочку с крестиком и даже бижутерию – кулон и цепочку из металла желтого цвета.

Преступники сняли со стены плазменный телевизор, но вскоре нашли добычу поинтереснее: один из них обнаружил в закромах 20 бутылок с самогонкой и водкой, а также рецептурные лекарства – психотропные опиоидные анальгетики. Бросив «плазму», налетчики скрылись с награбленным имуществом.

Впоследствии медики диагностировали у пенсионеров множественные ушибы лица, головы и тела. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Опросив потерпевших, первое, что сделали оперативники, - отправились «в гости» к тому самому жителю Суроватихи, которого опознала старушка под маской. И застали его дома вместе с подельником – 33-летним безработным жителем Арзамаса.

- В ходе обыска в доме подозреваемого был найден зубной протез из металла желтого цвета с корнем зуба, семь бутылок спиртного, психотропные медицинские препараты и серебряная цепочка, - подчеркнул источник в силовом ведомстве.

Задержанные ранее были неоднократно судимы за имущественные преступления. Теперь в их «коллекцию» криминальных дел добавится уголовная статья «Разбой», по которой им грозит до 12 лет тюрьмы каждому.