Два брата предстанут перед судом за зверское убийство пенсионера в Нижнем Новгороде

Летом 2019 года 64-летний нижегородец пропал без вести и лишь спустя два года его нашли мёртвым. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде близки к завершению еще одного громкого дела, которое долгое время оставалось нераскрытым, – летом 2019 года 64-летний нижегородец пропал без вести и лишь спустя два года его нашли мёртвым. Как оказалось, в этой чудовищной истории замешены двое родных братьев, которые вывезли мужчину в безлюдное место, а затем убили с особой жестокостью.

- Мотивом для совершения преступления послужило то обстоятельство, что старший из обвиняемых мошенническим путем похитил автомобиль погибшего стоимостью 300 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Они обманным предлогом вывезли нижегородца на автомобиле загород и убили в безлюдном месте. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В июне 2019 года мужчина ушёл из дома и обратно так и не вернулся, о его пропаже в полицию заявила забеспокоившаяся жена. В результате следователями было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении, расследование которого привело к обнаружению тела пропавшего в феврале 2021 года.

Тогда же удалось установить и причастность к совершению данного преступления двух родных братьев, которые два года назад под обманным предлогом вывезли нижегородца на автомобиле загород в деревню Бешенство и убили на безлюдном месте.

В настоящее время дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- Они нанесли ему множественные удары тупым предметом по различным частям тела, - пояснили следователи. – После этого они погрузили тело в автомобиль и отвезли на частный участок в деревне Крутец Богородского района, где закопали погибшего в котлован, предназначенный для установки канализационного септика.

Также известно, что старший из братьев замечен в ещё одном эпизоде мошенничества – он получил 500 тысяч рублей с хозяина земельного участка в деревне Крутец на строительство дома. Видимо своих обязательств мужчина так и не выполнил, а что ещё хуже именно здесь с братом сокрыл тело погибшего.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению двух мужчин 29 и 37 лет завершено, а также отправлено в суд для рассмотрения по существу. Дело проходит по статье уголовного кодекса: «Убийство, совершенное группой лиц». Старший из братьев также будет осужден за совершение 2 эпизодов мошенничества.

Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей.

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