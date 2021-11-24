Обязательная вакцинация пенсионеров и заболеваемость среди детей: В Роспотребнадзоре рассказали о новых коронавирусных ограничениях в Нижнем Новгороде

Порядка 24-25% заболевших коронавирусом – это лица старше 60 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Нижегородской области остается напряженной, несмотря на наращивание темпов вакцинации и введённых ограничений. Изо дня в день растет не только число заболевших, но и количество смертельных случаев, в связи с чем в региональном Роспотребнадзоре было принято решение о дополнительных мерах защиты.

О том, почему ввели обязательную вакцинацию пенсионеров и что нижегородцам ожидать дальше, корреспондент «КП – Нижний Новгород» узнал на брифинге в Нижегородском областном информационном центре с заместителем руководителя Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальей Садыковой.

Ситуация с ОРВИ и коронавирусом

После ноябрьских выходных в Нижегородской области было отмечено заметное снижение по заболеваемости респираторными инфекциями. Так, в октябре новых пациентов с ОРВИ регистрировалось по 35 тысяч каждую неделю, а сейчас эта цифра снизилась до 23 тысяч в неделю.

- Это достаточное серьёзное снижение и составляет порядка 30%, - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова. - Однако снижение заболеваемости коронавирусом не так выражено, но, тем не менее, тенденция к снижению имеется.

В настоящее время в регионе ежедневно фиксируется свыше 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а количество смертей варьируется среди 30-40 случаев за сутки.

Уровень заболеваемости среди детей

Важным на данный момент является и тот факт, что количество детей, болеющих коронавирусной инфекцией, стало нарастать в связи с выходом школ в очный формат обучения.

Количество детей, болеющих коронавирусной инфекцией, стало нарастать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- До ноябрьских выходных среди детей коронавирус выявляли около 400 случаев в неделю, а сейчас эта цифра составляет порядка 300 случаев, - отметила Наталья Садыкова. - В связи с этим количество ограничительных мероприятий, введённых в образовательных учреждениях, также увеличилось.

Например, сейчас в той или иной форме карантинные мероприятия введены примерно в 14% образовательных учреждений. Однако, по словам заместителя главы регионального Роспотребнадзора, от дистанционки образовательный процесс не страдает.

Обязательная вакцинация пенсионеров

Несмотря на все усилия со стороны властей ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается напряженной, не замечено снижения заболеваемости и среди пенсионеров, которым долгое время рекомендовали оставаться на самоизоляции и которых переводили на дистанционный формат режима работы.

- Порядка 24-25% заболевших коронавирусом – это лица старше 60 лет, а учитывая тот факт, что они болеют дольше и тяжелее, чем остальные категории граждан, было принято решение о введении такой меры как обязательная вакцинация, - поделилась Наталья Садыкова.

Сейчас любые аллергические реакции являются противопоказанием к прививке от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ведомстве отмечают, что пожилым людям необходимо сделать прививку от коронавируса в связи с тем, что они более восприимчивы к заболеванию. Не защищены даже те, кто старается не выходить из дома и их обслуживают социальные работники, родные и близкие, здесь риск заключается в том, что все они могут быть носителями болезни, но не болеть ей.

- Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет позволяет этой категории граждан при необходимости организовать вакцинацию с выездом на дом, либо организовать доставку к пунктам вакцинации с помощью социальных работников, - уточняет заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Что грозит нарушителям?

Никаких административных мер или каких-либо санкций для пенсионеров, отказывающихся от вакцинации, не будет.

- Этот документ для министерства здравоохранения, чтоб подготовить достаточное количество вакцины, помочь в вакцинации маломобильным группам, увеличить охват вакцинированных, так как во многих местах доступ только по QR-кодам, - объяснила Наталья Садыкова.

При этом бумаги о добровольном решении вакцинироваться пенсионерам по-прежнему придется подписывать.

- Всегда когда человеку предлагается проведение прививки, он должен либо написать об информированном согласии, либо информированном добровольном отказе, поскольку это обозначено в законе в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, - рассказала Наталья Садыкова.

QR-коды в общественном транспорте

Тем временем вводить QR-коды в общественном транспорте в Нижегородской области пока что не собираются.

- Это довольно сложно технически сделать. Поэтому мы пока смотрим на практику других регионов, - пояснила Наталья Садыкова. – К тому же, это серьезно социально ограничивает права населения. Пока мы эти меры вводить не планируем.

Противопоказания к прививке от COVID-19

Согласно информации регионального Роспотребнадзора, количество противопоказаний для прививки от коронавируса не так уж и велико, как правило, в основе находятся аллергические реакции.

- Сейчас любые аллергические реакции являются противопоказанием, но тут надо обращать внимание на тяжесть состояния и аллергического фона, - рассказывает Наталья Садыкова. - В острой фазе любого заболевания прививки делать нельзя, но что касается онкологических, хронических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, то здесь вакцина применяется с осторожностью.

В целом, по мнению Роспротребнадзора, лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями как раз являются показанием для вакцинации, нежели основанием для медотвода.

Новогодние праздники

В настоящее время для посещения практически всех общественных мест требуется предъявление QR-кода и паспорта, никаких ограничений по допуску нет лишь в аптеках и продуктовых магазинах и вводить их не собираются, чтобы не пострадало жизнеобеспечение населения.

Корпоративы, как и массовые мероприятия, в регионе запрещены. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Роспотребнадзоре также отмечают, что повышенный приток туристов в Нижний Новгород, который ожидается в связи со статусом «новогодней столицы», будет сдерживать заболеваемость коронавируса допуском в общественные места по QR-кодам.

- Для людей, которые будут попадать на новогодние мероприятия, – это будет безопасно, так как циркуляция вируса среди защищенных лиц не представляет особой опасности, поэтому когда они между собой будут обмениваться вирусом, то это не будет влиять на рост заболеваемости в регионе, - уточнила Наталья Садыкова.

Утренники разрешены, а корпоративы нет

В Роспотребнадзоре предполагают, что в этом году существует возможность провести новогодние мероприятия с учетом соблюдения всех санитарных требований. Так, станет возможен допуск родителей на детские утренники с QR-кодами.

- Утренники будут проводиться в отдельных группах детсада, - отметила Наталья Садыкова. - На праздник смогут попасть только те родители, кто сможет предъявить QR-код.

Что касается школьных мероприятий, то здесь новогодние праздники будут проводиться отдельными группами и потоками. Такая же схема будет применена и в вузах.

- Однако корпоративы, как и массовые мероприятия, в регионе запрещены, но если заболеваемость продолжит снижаться, то возможно появятся разрешения и доступ по кодам, - пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Уровень вакцинации в регионе

Известно, что уровень вакцинации в регионе значительно возрос, а волны подъема и снижения интереса к вакцинации зависели от новых постановлений главного санитарного врача страны или введённых ограничений, связанных с режимом QR-кодов.

- Очереди на запись на вакцинацию от коронавируса присутствуют, но жалоб в управление по задержке или отсутствии вакцины в поликлиниках, когда человек не может привиться, не поступало, - подчеркнула Наталья Садыкова.

Среди новшеств также отмечается тот факт, что если человеку поставят диагноз пневмония, ОРВИ или грипп, то он должен будет обследоваться на коронавирус, а если результат будет положительным, то такую процедуру обязаны будут пройти и все контактные люди.

- Введение QR-кодов однозначно повлияло на снижение заболеваемости. Мы видим, что количество развернутых коек для госпитализации больных в последнее время снижается и поэтому можно констатировать факт не только снижения заболеваемости, но и снижения тяжести заболеваний, - подытожила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

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