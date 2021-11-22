Московского адвоката, угрожавшего ножом оператору АЗС в Дивееве, поместили в психбольницу

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижегородской области завели уголовное дело на адвоката из Москвы, который угрожал убийством оператору автозаправки в Дивееве. Сейчас мужчина проходит лечение в психиатрической больнице, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным следствия, эта история произошла еще 15 сентября на одной из автозаправочных станций, расположенных в селе Дивеево. Ночью в помещение заправки зашел посетитель, который стал требовать от кассира, чтобы она продала ему алкоголь, иначе он ее убьет.

- В ходе конфликта с продавцом, которая отказалась продавать ему алкоголь, он достал нож из кармана одежды, направил в сторону женщины и высказал в ее адрес угрозы убийством, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в странной одежде – пуховике, длинной юбке и пантолетах – достает из кармана складной нож, направляет его в сторону кассира, какое-то время размахивает им, после чего убирает в карман и уходит.

Подозреваемого разыскали – им оказался адвокат адвокатской конторы Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

- В ходе расследования уголовного дела с целью установления вменяемости подозреваемого будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас подозреваемый находится на лечении в психиатрической больнице, - подчеркнули в СУ СК России по Нижегородской области.

По какой именно причине его определили в психбольницу, не уточняется. То ли адвокат очень хорошо знает свое дело, что позволило ему избежать заключения в СИЗО, то ли у него действительно есть опасные для общества отклонения.