Репетиция зимы: морозы до -14 градусов ударят в Нижегородской области на этой неделе

Сильные морозы ударят в Нижегородской области на этой неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые настоящие морозы ударят в Нижегородской области на этой неделе. В среду резко похолодает до -14 градусов, однако к концу недели вновь ожидается оттепель.

Согласно прогнозу «Гисметео», в понедельник ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег. К вечеру столбики термометров начнут уверенно ползти вниз: в ночные часы похолодает до -5 градусов, а во вторник днем уже до -8. Погода при этом прояснится: синоптики обещают переменную облачность без осадков. Будет дуть сильный западный ветер с отдельными порывами до 12 метров в секунду.

В ночь на среду ударит сильный мороз до -14 градусов. Правда, днем выглянет солнце и потеплеет до -6 градусов при сохранении ветра.

В ночь на четверг синоптики прогнозируют около нуля, но днем вновь ожидается легкий мороз до -4 градусов. Ветер при этом усилится до -15 градусов.

Оставшиеся дня недели сулят нижегородцам температурные качели: столбики термометров будут опускаться до -2…-3 градусов в ночные часы и подниматься до 0…+2 днем. В пятницу и субботу сохранится сильный ветер, который стихнет до 10 метров в секунду лишь в воскресенье.